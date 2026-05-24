La Coupe du monde 2026 sera la première de l'histoire à se jouer à 48 équipes, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle se déroulera dans sixteen villes hôtes, avec 104 matchs répartis entre les trois pays hôtes. La répartition des rencontres reste déséquilibrée, avec les États-Unis organisant l'essentiel des matchs, tandis que le Canada en accueillera que 13.

La Coupe du monde 2026 sera la première de l'histoire à se jouer à 48 équipes , coorganisée par les États-Unis , le Canada et le Mexique , avec 104 matchs répartis dans sixteen villes hôtes.

La répartition des rencontres entre les trois pays hôtes reste cependant très déséquilibrée : les États-Unis organiseront l'essentiel des matchs, tandis que le Canada n'en accueillera que 13. Les grands rendez-vous du tournoi suivront la même logique, avec la première cérémonie et le match d'ouverture programmés au stade Azteca de Mexico le 11 juin, et la finale prévue le dimanche 19 juillet 2026 à New York.

Le Canada aura le droit à sa propre cérémonie le 12 juin à Toronto avant d'affronter la Bosnie-Herzégovine, comme les États-Unis plus tard le même jour à Los Angeles avant la rencontre inaugurale de la Team USA face au Paraguay. Pour les villes, la liste finale ne dit rien de celles qui ont préféré se retirer plutôt que d'accueillir l'événement, notamment Montréal au Canada et Chicago aux États-Unis.

De nombreux observateurs critiques l'organisation de cette édition de la Coupe du monde à la gloire des Etats-Uniset des billets aux prix plus que prohibitifs pour les fans de football venant de loin. Montréal figurait au départ parmi les villes pressenties pour accueillir des matchs, au Stade olympique, avant que le gouvernement du Québec ne se retire officiellement du projet en 2021. potentially énorme et imprévisible liée aux exigences de la FIFA, à la rénovation du stade et à la sécurité, pour des retombées jugées incertaines.

Avec Lukas Aubine - ce qui est intéressant, c'est que la FIFA n'avait encore jamais été confrontée à des villes qui maîtrisent aussi bien le fonctionnement du sport professionnel nord-américain. Ces villes regardent l'ensemble de la facture, refusent la privatisation des profits avec derrière un financement public des coûts et demandent à retrouver un véritable équilibre. Cette logique-là, la FIFA ne l'avait jamais rencontrée à ce niveau en Amérique du Nord.

Les cas de Montréal et de Chicago le montrent très bien : on est face à des acteurs politiques qui ont la volonté claire de ne pas faire peser la facture sur les dépenses publiques, parce qu'on est dans un autre type de gouvernance. Le tir au sort du Mondial 2026 : un match d'ouverture Mexique - Afrique du Sud, la France avec le Sénégal et la Norvège. Aux États-Unis, le cas de Chicago est l'un des plus documentés.

La troisième ville du pays, qui avait accueilli la finale du Mondial 1994, s'est d'abord portée candidate avant de renoncer. En 2018, le maire de l'époque, Rahm Emanuel, a annoncé le retrait de la candidature, dénonçant l'absence de l'incertitude pour les contribuables, associée à l'inflexibilité de la FIFA et son refus de négocier, étaient des indications claires que la poursuite de l'offre ne soit pas dans le meilleur intérêt de Chicago.

Les exemples de Montréal et Chicago illustrent ce que plusieurs villes dénoncent depuis des années : un cahier des charges qui laisse peu de marge de manœuvre aux autorités locales. On y lit notamment ceci dans les demandes de la fédération : exonération fiscale pour la FIFA dans le ou les pays hôtes, y compris sur les bénéfices réalisés pendant la Coupe du monde ; possibilité d'importer et d'exporter, sans restriction ni taxation, des montants illimités en devises étrangères entre la Suisse et le ou les pays hôtes ; et enfin, liberté totale pour la FIFA de modifier unilatéralement les termes de l'entente signée avec le ou les pays hôtes.

Les exigences actuelles de la FIFA et, plus largement, des organisateurs de méga-événements ont explosé ces dernières années, qu'il s'agisse des demandes financières, des contraintes hôtelières ou des impératifs de sécurité. Accueillir un événement de ce type ne garantit plus du tout que les retombées médiatiques et touristiques compensent les coûts, bien au contraire





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