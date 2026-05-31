Les fans belges qui veulent suivre la Coupe du Monde 2026 sur place peuvent être déçus. Les tickets sont en vente et les prix varient en fonction de la demande. Un voyage pour suivre le tournoi des Diables Rouges peut coûter très cher.

La Coupe du Monde 2026 coûtera très cher aux fans belges . Les tickets sont en vente et les prix varient en fonction de la demande.

Un voyage pour suivre le tournoi des Diables Rouges peut coûter jusqu'à 3.500 dollars pour une semaine, ce qui est très prohibitif. Des clubs de supporters ont annulé leurs plans après les simulations, avec des prix de 10.000 euros pour suivre la phase de poules de l'équipe nationale. La Belgique passe en alerte orange en raison des orages, des inondations et des grêlons. Les voitures sont coincées au milieu de la chaussée à Charleroi.

Raphaël Collignon a vaincu le 5e joueur mondial à Roland-Garros. Kevin De Bruyne a partagé son état d'esprit à l'approche de sa quatrième Coupe du monde avec les Diables Rouges. Il affirme aborder le tournoi sans pression. Les anciens de D1 belge joueront la Coupe du Monde pour les Pays-Bas.

La sélection congolaise devra s'isoler dans une 'bulle' si elle veut participer





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