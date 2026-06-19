La Coupe du monde 2026 : entre gigantisme, impact environnemental et dérive commerciale

Analyse des enjeux environnementaux, politiques et économiques entourant la prochaine Coupe du monde de football, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. L'événement, qui a considérablement grandi en taille et en influence, soulève des questions cruciales concernant son empreinte carbone, l'accessibilité pour les fans, les ingérences politiques et la priorité donnée aux considérations commerciales sur l'esprit sportif.

La Coupe du monde de football, événement sportif planétaire sans équivalent, s'est transformée en une machine économique et médiatique d'une ampleur colossale. La finale de 2022 a été suivie par près d'un milliard et demi de spectateurs, illustrant le rôle de cet événement comme outil de soft power très convoité.

L'octroi par le président de la FIFA d'un prix de la paix à Donald Trump en décembre 2025 en est un exemple frappant, même si ces instrumentalisations politiques sont régulièrement dénoncées et que la question d'un boycott potentiel revient cycliquement. Du point de vue environnemental, la FIFA estime que l'édition 2022 au Qatar a généré plus de 3,8 millions de tonnes équivalent CO2, dont la moitié imputable au transport aérien, soit davantage que l'empreinte carbone annuelle d'une agglomération française de 400 000 habitants comme Rennes.

Le transport aérien, peu optimisé, constituera plus des trois quarts des émissions prévues pour les prochaines éditions. Les acteurs du sport international sont ainsi devenus des acteurs environnementaux majeurs. Les grandes fédérations, confrontées à des contestations écologiques, ont adopté des réponses diverses, avec un engagement plus ou moins sincère. Le Comité international olympique, conscient du problème, a lancé dès les années 1990 un Agenda 21, un plan visant à réduire les impacts sur la planète pour le siècle à venir.

La FIFA a intégré l'enjeu environnemental dans ses prises de décision, mais ses choix politiques semblent parfois à contre-courant. Les dernières éditions ont été attribuées à des pays qui ne se distinguent ni par leur ambition environnementale ni par leur défense de la démocratie, à savoir la Russie, le Qatar puis les États-Unis de Donald Trump, où se tiendront les trois quarts des matchs de l'édition 2026.

Pis, le format de la compétition a été élargi à quarante-huit sélections, contre 32 auparavant, ce qui génère une empreinte supplémentaire du fait des déplacements dans des villes aussi éloignées que Vancouver, Boston ou Mexico. L'équipe tchèque devra par exemple parcourir plus de 4500 kilomètres en avion pour disputer ses trois matchs de qualification. L'essentiel de l'empreinte carbone découle du transport aérien, qu'il faudrait réduire pour traiter sérieusement le problème.

Au contraire, la Fédération cherche à faire croître toujours plus sa compétition et les revenus afférents, se limitant à des actions marginales comme une attention portée à la réduction et au recyclage des déchets ou la mise en place de campagnes de sensibilisation. La FIFA annonce vouloir atteindre la neutralité carbone en 2040. Pourtant, depuis les années 2000, l'empreinte carbone des championnats du monde ne fait qu'augmenter. L'attribution des prochaines compétitions ne semble pas non plus compatible avec cet objectif.

Le recours à l'histoire permet de se rappeler que, pendant longtemps, le football international était sobre du point de vue énergétique, ce qui n'empêchait pas le spectacle. Les deux éditions de la Coupe du monde organisées en France, en 1938 et en 1998, montrent toute la distance qui sépare à cinquante ans de distance le football moderne de celui des origines.

Le stade rudimentaire de Colombes, avec seulement 20 000 places assises et couvertes sur 60 000, contraste avec le Stade de France construit pour l'occasion, ses 80 000 places, ses 180 000 mètres cubes de béton et ses 32 000 tonnes d'acier. Les stades de Dallas, avec ses 90 000 places, ou celui de Los Angeles, inauguré en 2020 avec un parking énorme, tous deux utilisés pour l'édition 2026, semblent emblématiques de ce gigantisme.

Ce gigantisme des stades et le nombre important de spectateurs n'est pourtant pas synonyme d'accès populaire à la compétition. Au contraire, la polémique fait rage concernant les prix des billets, qui atteignent des records, interdisant le spectacle à une large partie de la population, y compris locale, rendant l'événement élitiste. La Coupe du monde 2026 est-elle la pire au niveau de l'ingérence politique ? On a l'impression que la FIFA ne suit pas ses propres règles.

Le concert réunissant Shakira, Madonna et le groupe BTS, annoncé pour la finale 2026, a fait naître des critiques sur l'allongement de la mi-temps pour des raisons médiatiques au détriment des logiques sportives. Mais cette logique de divertissement commercial a pris différentes formes. La retransmission télévisuelle elle-même n'est pas consubstantielle à la Coupe du monde. La diffusion en direct n'est introduite que dans les années 1960.

En 1966, les matchs sont filmés par moins de dix caméras. Les images en couleur ne sont arrivées que pour l'édition 1970, amorçant un essor des moyens technologiques qui n'a pas cessé depuis. Pourtant, ces limitations techniques n'empêchaient pas les amateurs de football de profiter du spectacle, devant leur télévision, à la radio ou dans la presse





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