La Coupe du Monde 2026 s'annonce exceptionnelle avec 104 rencontres et 48 équipes qualifiées, un record absolu. Les nations qui avaient disparu des radars depuis de longues années retrouvent enfin la Coupe du Monde.

La Coupe du Monde 2026 s'annonce exceptionnelle avec 104 rencontres et 48 équipes qualifiées, un record absolu . Les nations qui avaient disparu des radars depuis de longues années retrouvent enfin la Coupe du Monde.

L'attente a été longue et l'excitation est palpable dans les rangs scandinaves. Avec des joueurs qui n'avaient plus participé à un Mondial depuis 1974, la sélection retrouve enfin le plus grand rendez-vous du football mondial avec l'ambition de montrer le meilleur visage du football caribéen dans un groupe très difficile. Une qualification qui dépasse largement le cadre sportif pour tout un pays, tant le football occupe une place particulière dans le quotidien irakien.

Quarante ans après pour certains, un demi-siècle pour d'autres, l'édition 2026 de la Coupe du Monde aura aussi un parfum de renaissance sur le continent des Grandes découvertes. Les nations qui avaient disparu des radars depuis de longues années retrouvent enfin la Coupe du Monde portée par leur génération dorée. L'attente a été longue et l'excitation est palpable dans les rangs scandinaves.

Les joueurs qui n'avaient plus participé à un Mondial depuis 1974 retrouvent enfin le plus grand rendez-vous du football mondial. La sélection retrouve enfin la Coupe du Monde avec l'ambition de montrer le meilleur visage du football caribéen dans un groupe très difficile





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