La Coupe du monde de football et le risque de violence conjugale

Une étude britannique a révélé que les matchs de la Coupe du monde de football augmentaient le risque de violence conjugale. Les chercheurs de l'université de Lancaster ont analysé les plaintes déposées par la police du comté de Lancashire pendant les Coupes du monde de 2002, 2006 et 2010.

Une étude britannique a révélé que les matchs de la Coupe du monde de football augmentaient le risque de violence conjugale . Les chercheurs de l'université de Lancaster ont analysé les plaintes déposées par la police du comté de Lancashire pendant les Coupes du monde de 2002, 2006 et 2010.

Ils ont constaté que le nombre d'incidents de violence conjugale augmentait lors des jours où l'Angleterre jouait, notamment lorsqu'elle perdait un match. Les chercheurs ont également noté que le nombre d'incidents augmentait lors des week-ends où l'Angleterre jouait, et que le nombre d'incidents était plus élevé lorsque l'équipe gagnait ou faisait match nul.

Les résultats de l'étude suggèrent que les matchs de la Coupe du monde peuvent être associés à une augmentation du risque de violence conjugale, mais que les causes réelles de ce phénomène ne sont pas encore claires. Les chercheurs ont suggéré que la retransmission télévisée des matchs de la Coupe du monde pouvait reproduire les émotions associées au fait d'assister au match en direct, et que les facteurs de stress émotionnels, tels que la consommation d'alcool et la proximité entre les individus, pouvaient contribuer à l'augmentation du risque de violence conjugale.

Il est important de noter que l'étude a été menée en Grande-Bretagne et qu'il est difficile d'affirmer que les résultats s'appliquent à d'autres pays ou à une échelle plus large. Cependant, les résultats de l'étude suggèrent que les matchs de la Coupe du monde peuvent être associés à une augmentation du risque de violence conjugale, et que les causes réelles de ce phénomène doivent être explorées de manière plus approfondie





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