La Coupe du monde de football : un impact économique limité pour les pays organisateurs

La Coupe du monde de football organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique devrait générer un impact économique de 30,5 milliards de dollars, selon la FIFA. Cependant, un rapport de la banque danoise Saxo Bank remet en question la rentabilité des grands événements sportifs pour les pays organisateurs.

La Coupe du monde de football, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, devrait générer un impact économique de 30,5 milliards de dollars, selon la FIFA.

Cependant, un rapport de la banque danoise Saxo Bank remet en question la rentabilité des grands événements sportifs pour les pays organisateurs. Les études qui tentent d'évaluer l'impact économique de ces événements présentent généralement trois défauts : l'effet de substitution, l'effet d'éviction et les fuites économiques.

En outre, les coûts de l'organisation de la Coupe du monde pourraient être plus élevés que prévu, ce qui pourrait fausser les prédictions et les résultats. Les études fournissent des chiffres réalistes, optimistes ou pessimistes, mais il est important de prendre en compte les facteurs imprévus qui peuvent affecter l'impact économique réel de l'événement





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