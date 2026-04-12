La Cour d'appel accorde un sursis à l'administration Trump pour le projet de salle de bal à la Maison Blanche

La cour d'appel du district de Columbia donne un répit à l'administration Trump pour continuer le projet controversé d'une salle de bal à la Maison Blanche, tout en demandant des clarifications sur les aspects de sécurité.

Par une ordonnance prononcée samedi, un collège de trois juges de la cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a statué, avec une majorité de deux voix contre une, que l'administration dispose d'un délai jusqu'au 17 avril pour poursuivre le projet et 'solliciter une révision par la Cour suprême'.

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L'ordonnance requiert également le juge fédéral Richard Leon de clarifier des points soulevés lors d'audiences antérieures relatifs à la sécurité et à la sûreté du projet. Le mois précédent, ce même juge avait ordonné la suspension des travaux, portant un coup d'arrêt significatif à l'un des chantiers les plus audacieux entrepris sur ce site emblématique depuis plus d'un siècle.<\/p>

L'enjeu est de taille : une nouvelle salle de bal capable d'accueillir jusqu'à mille personnes pour des événements variés, allant des réceptions officielles aux dîners d'État en l'honneur de personnalités étrangères. Ce projet, devenu un sujet d'importance particulière pour Donald Trump, est régulièrement évoqué par l'ancien président lors d'interventions publiques, parfois sans lien direct avec l'objet. Ce qui souligne l'importance que ce projet revêt à ses yeux.<\/p>

En octobre, le président républicain avait orchestré la démolition, à l'aide de bulldozers, d'une aile entière de la Maison Blanche, préparant ainsi le terrain pour la construction de cette salle de bal monumentale.<\/p>

Ce projet pharaonique, initialement financé par des dons privés, a vu son budget s'envoler, passant de 200 à 400 millions de dollars. La complexité du dossier réside dans les multiples rebondissements judiciaires et les contestations qui l'entourent.<\/p>

La National Trust for Historic Preservation (NTHP) avait, dès le mois de décembre, saisi la justice, reprochant à l'administration Trump de ne pas avoir respecté les obligations légales en matière d'enquête publique et de n'avoir pas sollicité l'approbation du Congrès pour ce chantier colossal. L'organisation met en avant des manquements procéduraux et soulève des interrogations quant à la conformité du projet avec les normes en vigueur, craignant notamment des impacts néfastes sur le patrimoine historique.<\/p>

L'administration Trump, quant à elle, justifie le projet par la nécessité de moderniser et d'adapter les infrastructures de la Maison Blanche pour répondre aux exigences contemporaines en matière de sécurité et de logistique. Elle affirme avoir mené les consultations nécessaires et respecté les procédures légales, tout en mettant en avant les avantages économiques potentiels du projet, notamment en termes de création d'emplois et de dynamisation de l'industrie de la construction.<\/p>

Cependant, les opposants au projet, qui incluent des historiens, des architectes et des défenseurs du patrimoine, mettent en garde contre les risques de défiguration d'un monument emblématique et soulignent l'importance de préserver l'authenticité et l'intégrité de la Maison Blanche. Ils dénoncent également le manque de transparence et les doutes persistants sur les motivations réelles du projet, soupçonnant une volonté de laisser une empreinte durable dans l'histoire présidentielle, au détriment de l'intérêt général.<\/p>

La décision de la cour d'appel, en accordant un sursis à l'administration, ouvre la voie à de nouvelles procédures judiciaires et maintient l'incertitude quant à l'avenir de ce projet controversé.<\/p>





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