La cour d'appel d'Oslo refuse la libération provisoire de Marius Borg Høiby

La cour d'appel d'Oslo a refusé mercredi la libération provisoire de Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège, poursuivi pour viols et violences, en raison d'un risque de récidive.

La cour d'appel d'Oslo a refusé mercredi la libération provisoire de Marius Borg Høiby , fils de la princesse héritière de Norvège, poursuivi pour viols et violences, en raison d'un risque de récidive.

Une cour d'appel norvégienne a cassé mercredi la décision de remise en liberté provisoire du fils de la princesse héritière de Norvège, Marius Borg Høiby, dans l'attente du verdict dans une affaire de viols et violences dont il est accusé. Lundi, un juge de première instance avait ordonné la remise en liberté du jeune homme de 29 ans, en détention provisoire depuis début février, pour lui permettre d'être auprès de sa mère, gravement malade.

Le parquet ayant fait appel, cette décision n'avait toutefois pas été mise à exécution. Dans sa décision rendue mercredi, la cour d'appel d'Oslo juge qu'il existe toujours une forte probabilité que Marius Borg Høiby commette de nouvelles infractions s'il est remis en liberté. Sollicités par l'AFP, les avocats de Høiby se sont dits 'extrêmement déçus'.

'Un appel est envisagé' auprès de la Cour suprême, a précisé l'un d'eux, Petar Sekulic. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, Høiby sera fixé sur le verdict à son égard lundi prochain.

Lors de son procès qui s'est tenu du 3 février au 19 mars, il a dû répondre de 40 chefs d'accusation et a rejeté les plus graves, à savoir quatre viols sur des femmes qui n'étaient pas en état de résister et des violences répétées sur une ex-compagne. Ces derniers mois, l'état de sa mère, la princesse Mette-Marit, atteinte d'une maladie pulmonaire incurable, s'est nettement dégradé, à tel point que les médecins l'ont placée sur une liste d'attente pour une délicate transplantation pulmonaire.

L'accusation a requis une peine de sept ans et sept mois de prison contre Høiby, qui n'est pas formellement membre de la Maison royale norvégienne. En pleine tempête judiciaire, Patrick Bruel fait une recommandation à ses fils : l'un d'eux décide de l'ignorer Patrick Bruel va être présenté à un juge d'instruction : le parquet requiert sa mise en examen





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marius Borg Høiby Princesse Héritière De Norvège Viols Violences Cour D'appel D'oslo Libération Provisoire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

« Ils ont osé » : le PS attaque le bilan du MR et des Engagés et « le constat est sans appel »Le PS lance la plateforme « Ils ont osé », un site qui recense les mesures prises par le MR et Les Engagés que les socialistes jugent défavorables au pouvoir d’achat et au portefeuille des citoyens.

Read more »

Libération conditionnelle du prince Marius Borg Høiby suspendue en appelLe tribunal norvégien a accordé une libération conditionnelle à Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière Mette-Marit, mais le parquet a fait appel, maintenant le prince en détention. Il réclame sa sortie pour soutenir sa mère atteinte de fibrose pulmonaire et en attente d'une transplantation. Arresté depuis le 2 février pour de nouvelles infractions envers une ex‑petite amie et considéré à risque de récidive, ses précédentes demandes de libération ont été rejetées.

Read more »

La justice norvégienne ordonne la remise en liberté de Marius Borg Høiby, en attente du verdict de son procès pour viols, pour être auprès de sa mère gravement maladeLa justice norvégienne a ordonné lundi la remise en liberté de Marius Borg Høiby, afin qu’il puisse être auprès de sa mère gravement malade. Le parquet a fait appel dans la foulée. Le fils de la princesse héritière Mette-Marit est poursuivi pour une quarantaine d’accusations, dont des viols et violences.

Read more »

L'équipe iranienne s'envole pour le Mexique, l'Iran fustige des refus de visasLa délégation iranienne se prépare à Tijuana dans des conditions de sécurité renforcées avant de se rendre aux États-Unis pour la phase de poules du Mondial 2026.

Read more »