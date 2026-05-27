La Cour des comptes sonne l'alarme sur le déficit et la dette belge

Un rapport de la Cour des comptes belge révèle une situation budgétaire très préoccupante pour la Belgique, avec un déficit public projeté à plus de 36 milliards d'euros en 2029 et une charge d'intérêt de la dette en forte hausse. Le gouvernement devra réaliser des économies massives pour respecter les règles européennes.

Un rapport de la Cour des comptes belge présenté mardi en commission des Finances et du Budget de la Chambre révèle une situation budgétaire préoccupante pour les années à venir.

Le déficit public pour l'année en cours, estimé à 24,5 milliards d'euros, est globalement en ligne avec les prévisions. En revanche, les projections pour la fin de la législature, en 2029, sont beaucoup plus alarmantes. La Cour évalue le déficit à plus de 36 milliards d'euros pour cette date, et ces estimations ne tiennent même pas encore compte des conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient qui a débuté le 28 février, notably la hausse des coûts de l'énergie.

Pour respecter le seuil de 3% du PIB fixé par l'Union européenne, le gouvernement fédéral devra réaliser des économies supplémentaires massives, comprises entre 15 et 20 milliards d'euros. L'analyse de la Cour des comptes pointe deux explications principales à cette dégradation attendue des finances publiques. La première réside dans le déséquilibre croissant entre les recettes et les dépenses. D'une part, les recettes de l'État devraient diminuer dans les prochaines années en raison de réductions de charges et de cotisations sociales.

D'autre part, les dépenses sont appelées à augmenter significativement, notamment dans le domaine de la défense militaire où l'objectif est d'atteindre l'équivalent de 2% du PIB. Les économies générées par les réformes en cours, comme celles des pensions ou des allocations de chômage, se révèlent insuffisantes pour compenser ces hausses et rétablir l'équilibre. Le second facteur majeur de pression sur le budget est le poids toujours plus lourd de la dette publique, qui dépasse les 690 milliards d'euros.

Le remboursement de cette dette et le paiement des intérêts qui y sont attachés deviennent un fardeau considérable, surtout dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle la charge d'intérêt de la dette. Selon les calculs de la Cour des comptes, cette charge devrait passer de 12,3 milliards d'euros cette année à 17,5 milliards d'euros en 2029, soit une augmentation de plus de 5 milliards d'euros en seulement quelques années.

Cette combinaison d'une évolution défavorable des recettes et dépenses courantes et d'un coût de la dette en forte croissance place la Belgique dans une situation financière très délicate, nécessitant des efforts budgétaires considérables pour éviter un dérapage supplémentaire





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