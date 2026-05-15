La Cour suprême américaine maintient temporairement l'accès par courrier à la pilule abortive mifépristone

La Cour suprême américaine a prolongé la suspension de la décision bloquant l'envoi par courrier de la pilule abortive mifépristone, utilisée dans une grande majorité des IVG aux États-Unis. Cette suspension, décidée par une cour d'appel ultraconservatrice, empêchait les Américaines d'accéder à la pilule dans leur boîte aux lettres. Elle est prolongée jusqu'à ce que la Cour suprême, à majorité conservatrice, se prononce sur le recours judiciaire déposé par les laboratoires Danco et GenBioPro, qui fabriquent la mifépristone. Les juges conservateurs Samuel Alito et Clarence Thomas ont exprimé leur désaccord avec la décision. La suspension risque de restreindre encore plus l'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans un pays où le droit à l'avortement n'est plus garanti au niveau fédéral et est désormais entre les mains de chaque État.

La Cour suprême américaine a prolongé la suspension de la décision bloquant l'envoi par courrier de la pilule abortive mifépristone , utilisée dans une grande majorité des IVG aux États-Unis.

Cette suspension, décidée par une cour d'appel ultraconservatrice, empêchait les Américaines d'accéder à la pilule dans leur boîte aux lettres. Elle est prolongée jusqu'à ce que la Cour suprême, à majorité conservatrice, se prononce sur le recours judiciaire déposé par les laboratoires Danco et GenBioPro, qui fabriquent la mifépristone. Les juges conservateurs Samuel Alito et Clarence Thomas ont exprimé leur désaccord avec la décision.

La suspension risque de restreindre encore plus l'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans un pays où le droit à l'avortement n'est plus garanti au niveau fédéral et est désormais entre les mains de chaque État





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