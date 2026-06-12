La Cour suprême des États-Unis bloque l'exécution par inhalation d'azote de Jeffery Lee en Alabama

La Cour suprême des États-Unis a ordonné jeudi soir l'arrêt de l'exécution par inhalation d'azote de Jeffery Lee, condamné pour meurtre, sans préciser ses motifs. Cette décision survient après qu'une cour fédérale a interdit l'usage de cette méthode, jugée cruelle par l'ONU. L'Alabama contestait cette interdiction. Le nombre d'exécutions aux États-Unis reste élevé, avec 47 en 2025, dont 19 en Floride. L'injection létale demeure la méthode la plus employée, tandis que la peine de mort a été abolie dans près de la moitié des États.

Jeffery Lee, 49 ans, devait être exécuté par inhalation d'azote pour le meurtre de deux personnes au cours d'un cambriolage en 1998. Cette méthode consiste à diffuser de l'azote à l'état gazeux via un masque porté par le condamné, provoquant son étouffement.

Une cour fédérale s'était prononcée mardi contre le recours à l'azote, une décision contestée en appel par l'État d'Alabama devant la Cour suprême. La Cour suprême a bloqué jeudi soir l'exécution prévue de Jeffery Lee, sans donner de motifs comme c'est l'usage pour les décisions d'urgence. L'inhalation d'azote comme méthode d'exécution est dénoncée par des experts de l'Onu comme cruelle et inhumaine.

Cinq prisonniers ont été tués de cette manière l'an dernier aux États-Unis, sur 47 exécutions enregistrées dans le pays. L'Alabama a compté cinq exécutions en 2025, comme la Caroline du Sud et le Texas. La Floride est l'État qui en a enregistré le plus grand nombre, avec 19 exécutions. La méthode la plus largement utilisée est l'injection létale, qui a concerné 39 personnes exécutées l'an dernier.

La peine de mort a été abolie dans 23 États américains sur 50. Dans trois autres, un moratoire est en place. Le président Donald Trump est un fervent partisan de la peine capitale, appelant à son plus large usage pour les crimes violents





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