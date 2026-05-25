La lutte pour le podium est très ouverte, et c'est sur les trois dernières étapes de montagne que tout devrait se jouer.

La course au Giro d'Italie est presque terminée, mais le suspense reste entier pour le podium. Le Danois Jonas Vingegaard , leader du classement général, compte 2 minutes et 26 secondes d'avance sur le Portugais João Almeida .

Vingegaard a confié qu'il ne comptait pas se contenter de défendre son avance et qu'il souhaitait remporter au moins une étape en rose. La lutte pour le podium reste très ouverte, et c'est sur les trois dernières étapes de montagne que tout devrait se jouer. La 16e étape, courte et nerveuse, ne devrait pas créer d'énormes écarts entre les favoris, mais c'est probablement là que se décidera définitivement le podium.

La 19e étape, étape reine dans les Dolomites, devrait être la bataille décisive. La 20e étape offrira une ultime occasion de grappiller quelques secondes, mais c'est probablement trop peu pour changer le classement. Le maillot blanc, actuellement porté par Eulalio, devrait être remis en jeu dans ces étapes de montagne. Le Portugais possède 1 minute et 56 secondes d'avance sur 4 minutes et 32 secondes sur le Français.

Le maillot bleu, en revanche, ne devrait plus échapper à Jonas Vingegaard, solide leader du classement de la montagne. L'Italien, toujours en quête d'une victoire sur cette édition, pourrait toutefois se montrer très offensif lors de cette dernière semaine.

Enfin, le suspense demeure entier pour le maillot cyclamen. L'Équatorien Narvaez a porté le maillot cyclamen pendant une journée avant de le céder à Magnier, 5e dimanche. Le coureur de l'équipe Soudal compte désormais 14 points d'avance sur Narvaez. La 17e étape, longue et vallonnée avec une arrivée en montée à Andalo, semble parfaitement convenir à l'Équatorien.

Le lendemain, un beau duel pourrait opposer les puncheurs aux sprinteurs, et notamment Narvaez à Magnier, sur un parcours légèrement vallonné comprenant le Mur di Ca'del Poggio (1,1 km à 11,3%) à dix kilomètres de l'arrivée. Les grosses cuisses devront résister pour suivre les puncheurs et disputer la victoire. Ensuite, il ne restera plus aux sprinteurs que la dernière étape dans les rues de Rome pour espérer lever les bras au ciel





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