La criminalité organisée albanophone : une évolution complexe

Une enquête menée par Knack, Le Soir et la RTBF a révélé que les réseaux criminels albanophones sont devenus experts dans le blanchiment et le trafic de cocaïne. Ils fonctionnent à l'échelle internationale et sont capables de contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

L'évolution de la criminalité organisée albanophone est décrite par Europol. Une enquête menée par Knack, Le Soir et la RTBF a révélé que les réseaux criminels albanophones sont devenus experts dans le blanchiment et le trafic de cocaïne .

Ils fonctionnent à l'échelle internationale et sont capables de contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les spécialistes interrogés ont souligné que ces organisations criminelles fonctionnent selon des structures souples et sont de plus en plus influentes et efficaces. Le long parcours d'un dossier liégeois illustre ces traits majeurs, tandis qu'une autre affaire révélatrice trouve un ancrage en Belgique. L'affaire 'Samba' implique des personnes dépeintes comme des figures de proue du trafic international de cocaïne.

Parmi les prévenus figure l'Albanais Flamur S., extradé de Turquie en février pour être jugé en Belgique. Il est soupçonné d'être impliqué dans des opérations financières liées à l'importation de 16 tonnes de cocaïne, en partie via le port d'Anvers. D'après les éléments analysés par les enquêteurs, Flamur S. aurait assuré la collecte, le transport et la surveillance de plus de 17 millions d'euros d'argent sale.

Sa fortune personnelle n'est pas connue, mais il est toujours propriétaire de deux appartements à Dubaï. Le dossier liégeois et l'affaire Samba ont une temporalité, une trajectoire et une ampleur différentes, mais ils racontent cependant une même réalité. Les réseaux criminels albanophones fonctionnent à l'échelle internationale, se révèlent experts dans le blanchiment et bâtissent leur puissance actuelle sur le trafic de cocaïne





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