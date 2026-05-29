La crise silencieuse du transport fluvial en Belgique

Le transport fluvial en Belgique connaît une crise silencieuse due au vieillissement des équipages et au manque de jeunes formés. Les débouchés sont réels, mais les raisons pour lesquelles les jeunes ne choisissent pas ce métier sont multiples. Le transport fluvial représente une partie importante de l'économie belge, mais il est menacé par la concurrence du transport routier et la difficulté de recruter de nouveaux bateliers.

Avant même de découvrir le bateau, une règle s'impose : 'Le salon, la petite cuisine, les deux chambres identiques : chaque mètre carré est optimisé.

' explique le jeune capitaine. Si certains vivent 100% du temps sur leur bateau, Damien a choisi de ne pas imposer ce mode de vie à sa compagne et ne vit sur sa péniche qu'une semaine sur deux. Sur le canal Albert, le rythme de la navigation tranche avec celui de la route. A bord de la péniche de Damien, la progression se fait lentement, environ 7 km/h, avant de pouvoir atteindre 17 km/h sur l'Escaut.

Le trajet est aussi marqué par l'attente aux écluses : cinq seront franchies au fil de la journée. Plus on est pressé sur un bateau, moins ça va dans les manœuvres. On a le ruissellement de l'eau qui vient sur la coque. On n'a pas le bruit du moteur.

Ça, c'est vraiment agréable. Et on profite vraiment de la nature, des oiseaux et tout ça. La Belgique qui compte environ 1600 km de voies navigables est l'une des plus performantes en Europe grâce au port d'Anvers, à son réseau dense de canaux et à sa position stratégique au cœur de l'Europe. En Belgique, ce sont 166 millions de tonnes transportées en 2025.

Ces chiffres portent sur la navigation intérieure de tous les navires sur les voies navigables belges, y compris ceux provenant de l'étranger. Mais malgré les bonnes performances du secteur, la profession traverse une crise silencieuse : celle du recrutement. Les bateliers vieillissent, les jeunes formés restent trop peu nombreux.

En 2024, 26 bateliers ont pris leur pension, or il n'y en a eu que 24 pour prendre la relève cette année-là, constate Lucas, le stagiaire qui ne craint pas pour son avenir dans le métier. Les raisons sont multiples : vieillissement des équipages, horaires irréguliers, longues périodes loin du domicile ou encore concurrence du transport routier. L'âge moyen de la profession atteint aujourd'hui 48 ans.

Pourtant, les débouchés sont réels : le taux d'insertion professionnelle après une formation spécialisée avoisine les 95 %. Damien, 29 ans, fait partie de la relève qui tente de maintenir le cap et de motiver d'autres jeunes comme lui. Depuis qu'il est propriétaire de sa propre péniche (acquise pour 160.000 euros), Damien accueille volontiers des stagiaires, comme Lucas, à qui il a envie de transmettre la passion du métier. Il lui apprend les manœuvres et la navigation.

A l'approche de l'écluse de Zennegat, Damien laisse la barre au jeune matelot : 'Il va manœuvrer pour rentrer le bateau dans l'écluse. Il va savoir le faire tout seul parce qu'il a un bon maître de stage' Nous partons de Herent et on va en direction du port d'Anvers avec 460 tonnes de malt de brasserie. Un camion va consommer la même chose que moi à l'heure. Mais le camion va transporter 25 tonnes de malt de brasserie.

Moi, j'en prends 460 tonnes. Selon lui, chaque péniche permet aussi de soulager le trafic routier : 'Ici, on a quand même l'équivalent de 25 camions. C'est 1,6 kilomètre de camions. Et encore, c'est un petit bateau.

' Le transport fluvial wallon représente aujourd'hui plus de 40 millions de tonnes de marchandises par an, soit l'équivalent d'environ deux millions de camions retirés des routes. Pourtant, les chiffres récents montrent un ralentissement du secteur.

Au deuxième trimestre 2025, les péniches ont transporté 39,4 millions de tonnes de marchandises sur les voies navigables belges, soit une baisse de 6,3 % par rapport à l'année précédente, À l'approche du port d'Anvers, les grues géantes remplacent les paysages verts des canals flamands. Lucas regarde les immense bateaux et rêve de son futur métier





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