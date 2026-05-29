La CSC dénonce une grave erreur du gouvernement avec le plafonnement de l indexation des salaires

La CSC critique vivement le plafonnement de l indexation des salaires adopté par le gouvernement, estimant que cela dégradera le pouvoir d achat des travailleurs et pensionnés.

La CSC estime que le gouvernement commet une grave erreur en adoptant le plafonnement de l indexation des salaires, dénonçant une décision qui ignore les avis des interlocuteurs sociaux et pourrait dégrader le pouvoir d achat de nombreux travailleurs et pensionnés.

Dans un communiqué publié vendredi matin, la CSC exprime son mécontentement face à ce choix politique qu elle juge incompréhensible. Selon la secrétaire générale Marie-Hélène Ska, cette attitude nie le besoin de sécurité des travailleurs, y compris ceux de la fonction publique, dans une période d instabilité économique.

La CSC rappelle que le Groupe des 10, dans un rare avis unanime, avait proposé un système alternatif consistant à réduire le poids du coût de l énergie dans l index, mais le gouvernement l a rejeté en avançant des arguments de rendement budgétaire. La CSC conteste cette position en affirmant que leur proposition est plus avantageuse tant pour les recettes publiques que pour le pouvoir d achat des travailleurs.

Elle garantit la stabilité de l indexation pour tous, y compris dans le secteur public et pour les allocations. Ska souligne que la mesure du plafonnement touchera bien plus que la moitié de la population annoncée, car elle modifie également le niveau des allocations et des barèmes salariaux, risquant d avoir des conséquences durables. La CSC déplore que le gouvernement balaye l accord des interlocuteurs sociaux et la connaissance de terrain dont ils disposent.

Cette décision intervient dans le cadre de l adoption de la loi-programme de l Arizona par la Chambre dans la nuit de jeudi à vendredi, qui comprend également la réforme des pensions et un crédit d impôt temporaire pour les trajets domicile-travail. La CSC appelle à une réévaluation de cette politique, estimant qu elle mènera à une dégradation généralisée du pouvoir d achat et à un gâchis dans de nombreux secteurs.

Les syndicats prévoient des actions de protestation si le gouvernement maintient sa position. La situation est d autant plus préoccupante que le contexte économique reste fragile, avec une inflation persistante et des incertitudes géopolitiques. Les travailleurs et pensionnés, déjà éprouvés par la crise du coût de la vie, risquent de subir une baisse supplémentaire de leur revenu réel.

La CSC insiste sur la nécessité de préserver le mécanisme d indexation automatique, garant de la protection du pouvoir d achat en Belgique. Elle critique également le manque de dialogue social dans ce dossier, le gouvernement ayant ignoré les propositions concertées des partenaires sociaux. En conclusion, la CSC réaffirme son opposition ferme à cette mesure et appelle le gouvernement à revenir sur sa décision avant qu il ne soit trop tard





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