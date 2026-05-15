La CSC-Enseignement appelle les parlementaires à tenir compte de la colère qui agite le monde de l'éducation

Le syndicat CSC-Enseignement appelle les parlementaires à tenir enfin compte de la colère qui agite le monde de l'éducation au moment où ils auront la responsabilité du voteEnseignement : le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles valide l'organisation de la nouvelle 1re année du secondaire. Le syndicat socialiste SETCa-SEL a pour sa part rappelé qu'un préavis de grève à durée indéterminée a été déposé en septembre dernier. Il doit voter lors de sa séance plénière du 27 mai prochain un décret-programme qui doit achever de mettre en œuvre les mesures d'économie annoncées l'automne dernier pour réduire le déficit de l'entité. Ce nouveau train d'économies prévoit notamment l'augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un resserrement du régime de congés maladie pour les profs statutaires, ou encore le relèvement du minerval pour 58% des étudiants dans le supérieur.

La CSC-Enseignement appelle les parlementaires à tenir enfin compte de la colère qui agite le monde de l'éducation au moment où ils auront la responsabilité du voteEnseignement : le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles valide l'organisation de la nouvelle 1re année du secondaire.

Le syndicat socialiste SETCa-SEL a pour sa part rappelé qu'un préavis de grève à durée indéterminée a été déposé en septembre dernier. Il doit voter lors de sa séance plénière du 27 mai prochain un décret-programme qui doit achever de mettre en œuvre les mesures d'économie annoncées l'automne dernier pour réduire le déficit de l'entité.

Ce nouveau train d'économies prévoit notamment l'augmentation de 10% de la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, un resserrement du régime de congés maladie pour les profs statutaires, ou encore le relèvement du minerval pour 58% des étudiants dans le supérieur





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