La Danemark a obtenu un gouvernement de centre-gauche avec Mette Frederiksen à la tête, qui a annoncé que le programme serait centré sur le bien-être animal et la transition écologique de l'agriculture. Ce gouvernement est le résultat de 69 jours de négociations, un record en Danemark.

La Danemark a obtenu un gouvernement de centre-gauche avec Mette Frederiksen à la tête, qui a annoncé que le programme serait centré sur le bien-être animal et la transition écologique de l'agriculture.

Ce gouvernement est le résultat de 69 jours de négociations, un record en Danemark. Les partis de gauche et de droite sont traditionnellement divisés en deux blocs, mais cette fois-ci, ils ont réussi à former un gouvernement de centre-gauche avec la participation de la modérée Moderaterne, qui a joué un rôle décisif dans la formation du gouvernement.

Le gouvernement sera composé de la social-démocratie de Frederiksen, de la socialiste SF, de la gauche Radikale Venstre et de la modérée Moderaterne, a annoncé le palais royal danois. Mette Frederiksen sera à nouveau première ministre, mais cette fois-ci, elle aura un gouvernement de centre-gauche. Lars Løkke Rasmussen de la modérée Moderaterne a eu le choix entre les deux blocs, mais a finalement choisi le gouvernement de centre-gauche.

Les quatre partis ont ensemble 82 sièges au parlement, ce qui leur permet de former un gouvernement, mais pas une majorité. Cependant, les gouvernements minoritaires sont courants au Danemark. Le gouvernement de centre-gauche de Frederiksen aura donc une majorité au parlement. Mette Frederiksen a ainsi obtenu son troisième mandat en tant que première ministre, ce qui la rend l'une des premières ministres les plus longues en fonction en histoire parlementaire danoise.

Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si elle réussira à terminer son mandat. Son popularité a baissé ces derniers temps, en particulier en raison de la crise de la Groenland et de l'augmentation des coûts de la vie. Les électeurs ont réagi en mars dernier, mais il est encore trop tôt pour savoir si elle sera remplacée par un successeur.

Le programme du gouvernement de centre-gauche sera centré sur le bien-être animal et la transition écologique de l'agriculture, ce qui est une réponse aux problèmes de pollution et de pesticides dans les eaux de boisson. Le gouvernement présentera son programme le mardi et nommera ses ministres le mercredi.

Le poste de ministre des Affaires étrangères est particulièrement important, car Lars Løkke Rasmussen de la modérée Moderaterne pourrait y être nommé à nouveau en récompense de son soutien au gouvernement de centre-gauche





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