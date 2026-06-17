La demande mondiale de pétrole devrait baisser de 1,1 million de barils par jour en 2026, selon l'AIE

La demande mondiale de pétrole devrait baisser de 1,1 million de barils par jour en 2026, selon les prévisions de l'AIE. Cette baisse serait presque trois fois plus importante que ce qu'elle prévoyait le mois dernier. Les réserves de pétrole continuent de s'éroder à un rythme record, notamment dans les pays de l'OCDE.

L' AIE s'attend désormais à ce que la demande mondiale de pétrole baisse de 1,1 million de barils par jour en 2026, un repli presque trois fois plus important que ce qu'elle prévoyait le mois dernier, lorsqu'elle tablait encore sur un retour à la normale dès le mois de juin.

Les chiffres préliminaires montrent que livraisons de pétrole du deuxième trimestre 2026 auraient chuté de presque 5% en glissement annuel, en raison de ce recul trimestriel des livraisons, note l'AIE, serait le premier depuis 2020. Et malgré la baisse significative de la demande de pétrole, les réserves continuent de s'éroder à un rythme record, note l'AIE dans son rapport.

La fonte des stocks est particulièrement marquée dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont les réserves ont atteint leur plus bas niveau depuis 1990, indique l'AIE. Les stocks mondiaux observés ont diminué de plus de près de 220 millions de barils sur avril et mai.

Certes, l'accord trouvé entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre et à débloquer le détroit d'Ormuz, contraintes opérationnelles et politiques, tempère l'organisation, qui n'entrevoit pas de rebond de la demande ou de l'offre de pétrole avant 2027. Selon l'AIE, les pays de l'OCDE ont vu leurs réserves de pétrole chuter de 230 millions de barils en avril, soit le plus bas niveau depuis 1990, et de 240 millions de barils en mai.

Cela représente une baisse totale de 470 millions de barils en deux mois, selon les chiffres de l'AIE. Les stocks mondiaux observés ont diminué de plus de 220 millions de barils sur avril et mai, selon l'AIE. Cela signifie que les réserves de pétrole mondiales ont atteint un niveau record bas, selon l'organisation. L'AIE note que la baisse de la demande de pétrole est due à plusieurs facteurs, notamment la croissance économique ralentie et la concurrence des énergies renouvelables.

La situation est particulièrement préoccupante dans les pays de l'OCDE, où les réserves de pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis 1990, selon l'AIE. L'organisation note que la situation pourrait s'aggraver si la demande de pétrole continue de baisser et si les réserves ne sont pas renflouées à temps





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