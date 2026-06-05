La désinformation massive dans le Brexit : un avertissement pour les démocraties occidentales

Le Brexit a démontré que la désinformation ciblée pouvait manipuler les processus politiques et fragiliser les institutions démocratiques, même dans des démocraties avancées. Les réseaux sociaux ont joué un rôle massif dans la campagne, mais il est important de ne pas réduire le Brexit aux seuls réseaux sociaux. Une partie de la presse britannique a préparé le terrain depuis des décennies à travers une couverture profondément eurosceptique.

La désinformation massive a marqué une époque dans l'histoire moderne. Les signaux marginaux, tels que les comptes automatisés sur Twitter, le microciblage publicitaire sur Facebook, les ingérences étrangères, l'emballement médiatique et les slogans simplistes, sont devenus centraux dans presque toutes les campagnes électorales occidentales.

Les informations fausses ou trompeuses peuvent se propager rapidement pendant les élections, et les outils d'IA ont rendu la production de deepfakes convaincants plus rapide et moins coûteuse. Le Brexit apparaît aujourd'hui comme un avertissement précoce, un crash-test démocratique que peu de gouvernements ont réellement pris au sérieux au moment où il se produisait. Les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne, le résultat choquant l'Europe. Mais très vite, une autre question émerge : le vote a-t-il été manipulé ?

Plus révélateur encore : plus de la moitié des Britanniques interrogés après le scrutin considèrent que la campagne n'avait pas été équitable. Le cas du Brexit a démontré que la désinformation ciblée pouvait manipuler les processus politiques et fragiliser les institutions démocratiques, même dans des démocraties avancées. Le Brexit marque un tournant historique : pour la première fois, les réseaux sociaux jouent un rôle massif dans une campagne nationale.

Des comptes automatisés sur Twitter ont amplifié massivement les messages du camp des Brexiters avant de disparaître juste après le vote, suggérant une forme de manipulation. L'université d'Oxford a conclu que moins de 1% des comptes Twitter favorables à la sortie de l'UE généraient près d'un tiers de l'ensemble des messages liés au référendum. Leur rôle n'était pas forcément de convaincre mais de saturer l'espace numérique, imposer certains hashtags et créer l'illusion d'un consensus populaire.

Les informations trompeuses ne se limitaient pas à de fausses affirmations. Les services de renseignement canadiens ont révélé que les réseaux sociaux ont joué un rôle primordial dans le résultat du référendum britannique mais réduire le Brexit aux seuls réseaux sociaux serait une erreur. Une partie de la presse britannique préparait le terrain depuis des décennies à travers une couverture profondément eurosceptique. Le cas de Boris Johnson est emblématique.

Bien avant d'être Premier ministre, l'homme a commencé sa carrière comme correspondant bruxellois du Daily Telegraph, multipliant récits exagérés ou trompeurs sur une Union européenne prétendument obsédée par la suppression de la souveraineté britannique. Les tabloïds britanniques ont également joué un rôle clé en installant durablement un climat antieuropéen et nationaliste, notamment auprès d'un électorat plus âgé et moins diplômé. Le Brexit n'est donc pas né d'une campagne de quelques mois.

Il est le résultat d'un récit médiatique construit sur plusieurs décennies. Un panneau d'affichage représentant l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson brandissant des drapeaux nationaux russes sur lesquels on peut lire 'Merci Boris' à Londres le 8 novembre 2018





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