La difficile recherche de l'origine du hantavirus sur le navire Hondius

Les chercheurs tentent de retrouver les rongeurs responsables de la transmission du hantavirus aux passagers du MV Hondius. Une mission complexe qui implique des recherches de terrain et des analyses en laboratoire dans des conditions de haute sécurité.

La recherche des animaux spécifiques qui ont transmis le hantavirus aux passagers infectés du Hondius s'annonce particulièrement difficile. C'est ce qu'affirme le virologue Joachim Mariën.

Les chercheurs souhaitent vérifier s'ils peuvent retrouver le même virus chez des rats de riz en Argentine, mais déterminer précisément où ces animaux doivent être capturés est « comme chercher une aiguille dans une botte de foin ». Le navire de croisière néerlandais MV Hondius, actuellement touché par une épidémie du virus, est parti le 1er avril de la ville argentine d'Ushuaia, située sur l'archipel de Terre de Feu au sud.

Plusieurs passagers sont déjà infectés par la variante Andes du virus, qui peut, dans des cas rares, se transmettre d'humain à humain. Cependant, le virus est généralement transmis aux humains par contact avec des rongeurs infectés ou leurs urines, excréments ou salive. C'est pourquoi les experts à Ushuaia commenceront d'abord par rechercher des rongeurs « dans les zones liées à la route » du navire.

Pour la variante Andes du hantavirus, les rats, plus spécifiquement les rats de riz, sont considérés comme le réservoir animal. C'est l'espèce chez laquelle le virus se trouve normalement, explique-t-il. Des équipes spécialisées lanceront une étude de terrain sur les lieux où les personnes infectées ont séjourné. Cela consistera d'abord à placer des pièges à rats ordinaires, mais il pourrait aussi s'agir de pièges qui gardent les animaux en vie.

Une fois les rats capturés, les chercheurs les dissequeront et analyseront leurs organes et échantillons de sang en laboratoire. Ils y réaliseront des tests pour déterminer la présence ou l'absence du virus, explique Mariën. Joachim Mariën, professeur adjoint en écologie virale à l'Institut de Médecine Tropicale, souligne que les résultats permettront de cartographier la présence du virus. Ces résultats peuvent ensuite être comparés au code génétique du patient chez qui le virus a été initialement détecté.

Si une correspondance est trouvée, on sait dans quel secteur le patient a probablement été infecté. Si les chercheurs parviennent à capturer les animaux vivants, les organes sont encore très frais et il est également possible d'isoler le virus et de le étudier davantage. Cela doit bien sûr se faire dans un environnement très sécurisé. Il s'agit généralement d'un laboratoire de niveau de biosécurité 3 (BSL-3), explique Mariën.

Tout le monde y porte des vêtements de protection et aucun matériel ne peut en sortir, sauf s'il a été autoclavé. Cette technique consiste à soumettre le matériel à une température très élevée et à une pression très élevée, ce qui empêche le virus de survivre.

Cependant, Mariën pense qu'il faudra encore longtemps avant de trouver l'origine exacte de cette variante du virus. Dans le passé, par exemple pendant la pandémie de coronavirus, on a également tenté de déterminer cette origine. Plusieurs équipes internationales ont été envoyées en Chine, mais nous n'avons pas réussi à la déterminer précisément. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin.

Il sera très difficile pour les chercheurs de déterminer où exactement les rats de riz doivent être capturés. Et que faire ensuite si une correspondance est trouvée ? D'abord, on peut mieux informer les gens dans ces zones afin qu'ils réduisent leur contact avec cette espèce. Par exemple, ils peuvent porter des gants lorsqu'ils travaillent dans les champs, bien cuire leur nourriture et vérifier qu'il n'y a pas d'excréments de rats dans la cuisine.

Si une région présente un nombre exceptionnellement élevé de rats, on peut également envisager de mettre en place un contrôle ciblé. Des raticides pourraient alors être placés dans les zones où la densité est la plus élevée





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