Enquête sur la production systématique de l'ignorance médicale concernant la douleur des femmes. Analyse de l'agnosologie et du sexisme structurel dans le soin.

La prévalence de la douleur menstruelle est un phénomène statistique majeur qui touche environ 70% des femmes dans le monde, yet elle demeure un objet d'étude marginal au sein de la communauté scientifique et médicale contemporaine. Cette disparité entre l'impact réel de la souffrance gynécologique et sa reconnaissance institutionnelle révèle une faille profonde dans la manière dont la science aborde le corps féminin, une faille que l'ouvrage de Salomé Saqué examine avec une rigueur académique et empathique sans précédent.

Le poids de l'agnotologie dans la recherche médicale

L'auteure utilise le concept d'agnotologie, un terme forgé dans les années 1990, pour désigner l'étude spécifique de la production du doute et de l'ignorance. Cette approche permet de comprendre pourquoi la médecine moderne a longtemps pris pour référence absolue le corps masculin blanc, tout en négligeant systématiquement les particularités physiologiques féminines. Le corps de la femme n'a été étudié que pour démontrer son infériorité supposée, créant ainsi un vide scientifique délibéré qui laisse les patientes sans réponses claires sur leurs symptômes.

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Cette ignorance n'est pas un accident, mais le résultat d'une structure historique qui a exclu les femmes de la gouvernance de leur propre santé depuis des siècles. En oubliant que les femmes soignaient autrefois leurs corps et maîtrisaient leur reproduction, le monde médical a privé la science de sa dimension humaine universelle, laissant une grande partie de la population dans l'errance diagnostique et thérapeutique.

Expériences subjectives et invalidation sociale

Pour nombre de personnes menstruées, la douleur n'est pas un simple inconfort passager, mais une expérience dévastatrice qui peut aller de l'incommodité légère à l'incapacité totale de fonctionner. Des témoignages recueillis dans l'enquête décrivent des moments où la douleur physique est telle qu'elle efface l'identité, laissant la personne pliée en deux, incapable de penser ou de se souvenir de son propre nom, devenant exclusivement la douleur elle-même.

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Cette souffrance est également profondément psychique et mentale, souvent exacerbée par un tabou social tenace. La croyance selon laquelle les règles, le sang qui coule et la douleur associée sont 'sales' ou 'vulnérables' empêche les individus de parler ouvertement de leur expérience. Cette honte intérieure conduit parfois à inventer d'autres maladies ou à nier l'ampleur réelle de la souffrance, par peur d'être perçues comme excessives ou dramatiques dans une société qui minimise la douleur féminine.

Cycles émotionnels et dépression prémenstruelle

La souffrance menstruelle s'étend bien au-delà de la phase hémorragique, englobant des semaines entières de troubles émotionnels intenses. Une semaine avant l'arrivée des règles, beaucoup rapportent une chute brutale de l'humeur, caractérisée par une tristesse profonde, des larmes involontaires et une sensation de boule au ventre, décrite comme une dépression quasi clinique.

Ce cycle crée un état de colère sourde face à un agenda biologique perçu comme une prison. La femme cisgenres se sent réduite à cette condition biologique qu'elle n'a pas choisie, la vivant comme une preuve d'incomplétude ou d'imperfection. Cette perception d'être 'juste une femme', définie par sa capacité à menstruer et à endurer la douleur, alimente un sentiment d'infériorité persistant et une détresse existentielle qui mérite une attention clinique urgente.

Héritage historique et domination systémique

L'ouvrage cite Gloria Steinem pour illustrer la longévité de cette exclusion systémique, rappelant les siècles où les femmes soigneuses étaient brûlées comme sorcières simplement parce qu'elles apprenaient aux autres à gouverner leur propre corps. Cette violence historique a posé les bases d'une médecine qui refuse de voir la douleur des femmes comme légitime, la considérant comme une construction mentale plutôt que comme une réalité physique.

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En imaginant un monde alternatif où les règles seraient un événement prestigieux, au point que les militaires invoqueraient la menstruation comme preuve que seuls les hommes peuvent servir dans l'armée, l'auteure met en lumière l'absurdité actuelle du stigmate. Cette analyse démontre que l'errance médicale, les violences gynécologiques et le refus de valider la douleur des femmes ne sont pas des dysfonctionnements isolés, mais portent un seul nom : celui de la domination structurelle.