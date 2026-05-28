La famille d'Antonino Falzone décrit un homme travailleur et attentionné

La famille d'Antonino Falzone est venue dresser le portrait d'un homme travailleur et attentionné, qui a été profondément affecté par un accident tragique. Les proches d'Antonino ont témoigné devant la cour, décrivant un père aimant et un compagnon bienveillant, qui a toujours été éduqué dans le respect des autres. Ils ont également souligné que si Antonino n'a pas pu aider les victimes, c'est parce qu'il était lui-même gravement blessé. Depuis l'accident, Antonino a quitté son domicile pour protéger sa famille et a été menacé. Il a perdu beaucoup de poids et est encore sous le choc de l'accident. Les témoignages de la famille d'Antonino ont clôturé l'audition des 269 témoins, et les plaidoiries ont commencé ce vendredi.

La famille d' Antonino Falzone est venue dresser le portrait d'un homme travailleur et attentionné, qui a été profondément affecté par un accident tragique. Les proches d'Antonino ont témoigné devant la cour, décrivant un père aimant et un compagnon bienveillant, qui a toujours été éduqué dans le respect des autres.

Ils ont également souligné que si Antonino n'a pas pu aider les victimes, c'est parce qu'il était lui-même gravement blessé. Depuis l'accident, Antonino a quitté son domicile pour protéger sa famille et a été menacé. Il a perdu beaucoup de poids et est encore sous le choc de l'accident. Les témoignages de la famille d'Antonino ont clôturé l'audition des 269 témoins, et les plaidoiries ont commencé ce vendredi





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