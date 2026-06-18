La famille de Messi répond aux spéculations sur son état de santé

La famille de Lionel Messi a publié un communiqué pour répondre aux spéculations sur l'état de santé du footballeur. Le capitaine argentin, 35 ans, a été au centre d'une attention médiatique accrue après avoir éclaté en sanglots après avoir inscrit le premier de ses trois buts lors de la victoire 3-0 en Coupe du monde contre l'Algérie mardi.

La famille de Lionel Messi a publié un communiqué pour répondre aux spéculations sur l' état de santé du footballeur. Le capitaine argentin, 35 ans, a été au centre d'une attention médiatique accrue après avoir éclaté en sanglots après avoir inscrit le premier de ses trois buts lors de la victoire 3-0 en Coupe du monde contre l' Algérie mardi.

Selon la famille de Messi, il est actuellement sous surveillance médicale, en convalescence et évoluant favorablement compte tenu de son état. La famille a demandé de la responsabilité, de la prudence et de l'humanité face à la situation personnelle de Messi, soulignant que la santé d'une personne et la tranquillité d'esprit de ses proches ne doivent pas faire l'objet de spéculations ni d'une médiatisation irresponsable.

Jorge Messi, l'agent de son fils et l'un de ses principaux soutiens, a accompagné Messi tout au long de sa carrière au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain puis à l'Inter Miami, ainsi que durant sa carrière internationale avec l'Argentine. Mardi, Messi avait fait allusion à sa situation personnelle en expliquant sa réaction émotive après son but contre l'Algérie. La famille de Messi a demandé de la sensibilité, du respect et des scrupules pour traiter une affaire strictement privée.

La situation de Messi a suscité une grande attention médiatique, avec de nombreux médias se demandant ce qui se passait réellement. La famille de Messi a demandé à la presse de respecter la vie privée de Lionel Messi et de ne pas spéculer sur son état de santé





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi Famille De Messi État De Santé Coupe Du Monde Algérie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IA et modèles quantitatifs prédisent l'Espagne favorite de la Coupe du mondeLes modèles d'IA et les approches quantitatives de Goldman Sachs et d'autres prévoient une victoire de l'Espagne, avec la France en seconde position. Ces prévisions intègrent des variables telles que la force offensive, la dynamique récente, la distance parcourue, l'altitude et les écarts de température, simulant le tournoi milliers de fois pour estimer les probabilités.

Read more »

Lionel Messi égale le record de buts de Miroslav Klose en Coupe du mondeLionel Messi continue d'écrire l'histoire à 38 ans en égalant le record de buts de Miroslav Klose en Coupe du monde. Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a commenté la performance de son capitaine.

Read more »

Controverse : Messi échappe au carton rouge pour un tacle dangereuxLors du match Argentine-Algérie en Coupe du monde 2026, Lionel Messi a commis un tacle dangereux sur Aïssa Mandi sans être sanctionné d'un carton rouge, suscitant une polémique sur l'arbitrage et l'utilisation du VAR.

Read more »

Les supporters écossais provoquent une pénurie de bière à Boston pendant la Coupe du mondePrès de 30 000 fans écossais déployés à Boston pour le Mondial ont entraîné une consommation massive de bière, forçant plusieurs bars à réapprovisionner leurs stocks en urgence.

Read more »