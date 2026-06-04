La famille de Mohamed Reda (15) et son avocat Sven Mary déposent plainte après le tragique accident de la route de Buggenhout. L'incident a eu lieu à Buggenhout où un accident a eu lieu entre un train et un minibus utilisé pour le transport scolaire. Quatre personnes sont décédées.

La famille de Mohamed Reda (15) et son avocat Sven Mary déposent plainte après le tragique accident de la route de Buggenhout . L'incident a eu lieu à Buggenhout où un accident a eu lieu entre un train et un minibus utilisé pour le transport scolaire .

Quatre personnes sont décédées. Suivez toutes les mises à jour dans ce blog en direct. Lors d'un accident impliquant un train et un bus scolaire à Buggenhout, quatre personnes sont décédées : deux enfants de 12 et 15 ans, la surveillante de 27 ans et le chauffeur de 49 ans. Cinq autres enfants sont grièvement blessés.

Selon les témoignages d'anciens chauffeurs de bus chez VRT NWS, il ressort que plusieurs plaintes ont été déposées au sujet du comportement de conduite du chauffeur du bus. L'avocat Sven Mary, qui assiste la famille de Mohamed Reda (15), va déposer une plainte avec mise en cause.

"C'est leur droit de savoir ce qui s'est passé et si des personnes sont responsables", déclare-t-il. La plainte est dirigée contre X : "Mais ils peuvent ainsi suivre le dossier, obtenir des informations et demander des mesures d'enquête", demande-t-il.

"Est-ce que l'information sur un comportement imprudent est exacte ? Qui a été averti et qui a dû prendre une décision à ce sujet ?

", se demande-t-il. "Beaucoup de parapluies s'ouvrent maintenant et ils n'en ont pas besoin", souligne-t-il. "Cela ne concerne plus seulement un accident de bus, il semble que tout ne soit pas en ordre ici. " Ces gens disent : "Notre fils est mort, comment est-ce qu'il est décédé ?

" Ce sont des questions justifiées, selon lui. Puisque, selon lui, "il a été confirmé que des discussions ont eu lieu au sujet du chauffeur chez Mohamed Reda", il ne souhaite pas donner plus de détails pour ne pas perturber l'enquête.

"Mais ces gens disent : "Notre fils est mort, comment est-ce qu'il est décédé ? " Ce sont des questions justifiées, qui doivent être répondues. C'est une enquête qui vaut la peine.

", dit-il. "Ils ne pointent personne du doigt, mais ils veulent connaître la vérité. Et si quelqu'un est coupable, ils veulent qu'il soit tenu responsable, pour eux-mêmes, pour leur fils et pour tous les parents à venir qui confient leur enfant à une école ou une entreprise de transport de bus.

" La fédération belge des bus et autocars (FBAA) appelle les politiciens à travailler à une meilleure financement du transport scolaire. Elle exige plus de moyens financiers pour le transport scolaire de De Lijn, afin que des critères de qualité plus sévères puissent être pris en compte lors de la passation des contrats. La FBAA demande également une amélioration structurelle du statut des chauffeurs de bus scolaires pour rendre la profession plus attractive et de meilleure qualité.

La FBAA critique sévèrement la situation. Selon le PDG Pieter Van Bastelaere, la couverture médiatique crée une "chasse aux sorcières" dangereuse où tous les 14 000 chauffeurs de bus belges sont collectivement criminalisés. Le transporteur de bus concerné ne peut pas se défendre contractuellement dans les médias et a déjà reçu des menaces de mort. La FBAA appelle les politiciens et les médias à une grande prudence lors de l'audition d'informateurs anonymes.

La fédération demande que l'enquête soit laissée en paix aux juges d'Oost-Vlaanderen. Le parquet d'Oost-Vlaanderen n'a pas de nouveaux éléments d'information à partager. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse.

"Nous comprenons que de nombreuses questions se posent sur la précision des faits et que de grandes attentes existent pour obtenir des réponses. Cependant, il est essentiel que l'enquête soit menée de manière sereine, approfondie et objective. C'est dans l'intérêt des victimes, des proches et de tous les autres concernés.

", déclare-t-il. L'épouse du chauffeur décédé "n'avait aucune connaissance de plaintes". C'est ce que déclare son avocat John Maes.

"C'est une surprise totale pour elle", déclare-t-il. "Elle est très affectée par ce qui s'est passé, par le décès de son mari et les autres passagers du bus conduit par son mari. " En même temps, selon Maes, "elle ne se reconnaît pas" dans les accusations de ces derniers jours. "Elle demande d'attendre l'enquête et espère que la cause et les circonstances seront révélées.

Elle est partie prenante de l'enquête", déclare-t-il. Maes souligne que l'enquête est encore en cours.

"Et il est important que cela ne soit pas perturbé par des informations dans les médias, ce n'est pas bon pour l'enquête. Nous demandons de la prudence et nous avons confiance dans la justice", déclare-t-il. Après une interne du courrier électronique sur une nouvelle infraction : Infrabel n'a pas pu constater d'infraction à la passerelle de Buggenhout mais n'a pas pu constater d'infraction. Les images du jeudi 28 mai ainsi que celles du vendredi 29 mai ont été visionnées.

Selon nos informations, les témoins ont bien vu un bus de 't Ros Beiaard passer par-dessus la passerelle après que le train ait passé





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