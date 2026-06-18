La fermeture du détroit d'Ormuz révèle la vulnérabilité énergétique mondiale et accélère la transition vers l'autonomie

L'analyse de la crise déclenchée par le blocage du détroit d'Ormuz montre l'extrême dépendance des économies aux hydrocarbures et appelle à un renforcement rapide des énergies renouvelables pour garantir la souveraineté.

La fermeture du détroit d'Ormuz a révélé l'extrême vulnérabilité des axes maritimes vitaux pour le commerce mondial, notamment pour les hydrocarbures. Ce passage stratégique voit transiter un cinquième du pétrole et du gaz mondial.

Si les économistes en connaissaient l'importance, son blocage effectif a surpris par ses répercussions planétaires. L'Asie, destination principale de ces flux énergétiques, a subi le choc le plus direct, avec 80% du pétrole et 90% du gaz concernés. Les conséquences ont été en cascade : les prix du kérosène ont grimpé de 70%, ceux de l'essence de 30%, alimentant une inflation généralisée. Aux États-Unis, la hausse des prix a atteint 4,2%, et 3,2% dans la zone euro en mai.

Les prévisions de croissance mondiale ont été revues à la baisse par les institutions internationales. La consommation a reculé en Asie et en Europe, tant à cause des pénuries que de la cherté des énergies fossiles. Cette crise, analysée dans le rapport CyclOpe 2026, marque la fin d'une certaine forme de mondialisation heureuse.

Deux puissances ont relativement mieux résisté : les États-Unis, grâce à leur statut d'exportateur net et à leurs réserves stratégiques, et la Chine, qui a diminué ses importations de moitié et bénéficie de son avance dans la transition énergétique. Cependant, un retour à la normale se fera lentement et les prix resteront élevés pour trois raisons principales : les infrastructures endommagées - une quarantaine de sites énergétiques ont été frappés, notamment au Qatar - ; les stocks mondiaux au plus bas depuis 2003, dont la reconstitution maintiendra une pression sur les cours, autour de 80 dollars le baril selon le PDG de TotalEnergies.

La question n'est plus de savoir quand la situation se stabilisera, mais si un retour au niveau de dépendance antérieur est souhaitable. En effet, cette crise rappelle que la souveraineté géopolitique est liée à l'autonomie énergétique. Trois quarts de la population mondiale vivent dans des pays dépendants aux énergies fossiles. Le coût de cette dépendance s'élevait à 1700 milliards de dollars en 2024.

Chaque augmentation de 10 dollars du baril alourdit les dépenses nettes d'importation mondiales d'environ 160 milliards de dollars par an. La réouverture du détroit doit donc inciter les gouvernements à développer leur autonomie via les énergies renouvelables, comme le préconise le think tank Ember. Pour ces experts, le solaire, l'éolien, les pompes à chaleur et les véhicules électriques ne sont plus seulement des alternatives écologiques, mais des outils de défense nationale.

Ils constituent une réponse à la vulnérabilité des hydrocarbures, soumis à des importations continues et à des risques géopolitiques. Une fois installés, les panneaux solaires produisent de l'électricité pendant des décennies, sans coût de combustible ni risque de rupture. Un véhicule électrique utilise une électricité qui peut être produite localement. À l'inverse, les combustibles fossiles nécessitent des flux constants de barils, de cargaisons et de pipelines.

L'ère post-crise ne doit pas viser à restaurer l'ancien monde pétrolier, mais à bâtir l'autonomie électrique de demain





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