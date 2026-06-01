La FIFA modifie les règles de la Coupe du monde de football

La FIFA a annoncé quelques modifications dans les règles de la Coupe du monde de football qui débutera dans 10 jours. La Coupe du monde de football va débuter avec 48 nations représentées et la FIFA a décidé de modifier quelques règles pour lutter contre les pertes de temps et l'antijeu.

La FIFA a annoncé quelques modifications dans les règles de la Coupe du monde de football qui débutera dans 10 jours. La Coupe du monde de football va débuter avec 48 nations représentées et la FIFA a décidé de modifier quelques règles pour lutter contre les pertes de temps et l'antijeu.

Le VAR voit ainsi son champ d'action être augmenté et une nouvelle règle fait son apparition directement liée à l'affaire qui avait secoué le football il y a quelques mois. Les joueurs se couvrant la bouche lors d'une altercation seront automatiquement sanctionnés d'un carton rouge.

Les joueurs soignés sur le terrain doivent rester une minute en dehors du terrain, sauf pour les gardiens de but, les chocs tête contre tête, les commotions cérébrales, si l'adversaire est averti pour la faute ou si le joueur doit tirer un pénalty. Les joueurs ont 10 secondes pour sortir lors d'un remplacement. À défaut, leur remplaçant ne sera autorisé à rentrer qu'au prochain arrêt de jeu après au moins une minute de jeu écoulée.

Un compte à rebours virtuel de cinq secondes sera lancé si un joueur met trop de temps à remettre le ballon sur le terrain. Si le ballon n'est toujours pas en jeu passé ce délai, la touche sera donnée à l'équipe adversaire. Pour un dégagement au pied, l'adversaire se verra accorder un corner. Les cartons jaunes seront effacés après les matchs de poule, puis après les quarts de finale, pour éviter un trop grand nombre de suspensions pour accumulation d'avertissements





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