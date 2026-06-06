La FIFA prépare le Mondial 2026 avec de nouvelles règles et technologies

La FIFA prépare le Mondial 2026 en intégrant de nouvelles règles et technologies. Les arbitres auront à disposition des outils pour lutter contre les gains de temps. Les VAR auront un rôle à jouer plus important que par le passé. Deux des plus grandes polémiques de cette saison 2025-2026 auront dès ce Mondial des répercussions sur les lois du jeu !

La FIFA prépare le Mondial 2026 en intégrant de nouvelles règles et technologies. Chaque édition de la Coupe du monde est propice aux innovations. L'édition 2022 au Qatar avait expérimenté la maximisation du temps de jeu effectif.

Le Mondial qatari était aussi le premier à bénéficier du ballon connecté et de la détection semi-automatisée du hors-jeu. Cette année, les nouveautés sont multiples et parfois radicales. Les arbitres auront à disposition des outils pour lutter contre les gains de temps. La première s'applique à tous les changements : un joueur remplacé aura dix secondes pour quitter le terrain à partir du moment où le quatrième arbitre annonce le changement.

S'il dépasse ce délai, son remplaçant devra attendre une minute et un autre arrêt de jeu pour faire son entrée. La deuxième devrait faire réfléchir ceux qui ont la fâcheuse tendance de s'allonger au sol en fin de match. Si un joueur sollicite l'intervention de son staff médical sur le terrain, ou si sa blessure nécessite l'interruption du jeu, il devra quitter la pelouse et ne sera autorisé à y revenir qu'une minute après la reprise.

La FIFA interdit aux gardiens de conserver la balle en main trop longtemps depuis la Coupe du monde des clubs 2025, pour s'attaquer aux pertes de temps sur les rentrées de touche et coups de pied de but. Concrètement, l'arbitre pourra déclencher un compte à rebours visuel de cinq secondes s'il suspecte un joueur de retarder délibérément l'exécution d'une touche ou d'un coup de pied de but.

Si la mise en jeu du ballon n'a pas été faite dans ces cinq secondes, la touche sera rendue à l'équipe adverse tandis qu'un corner sera accordé à l'adversaire dans le cas du coup de pied de but ! Les VAR auront un rôle à jouer plus important que par le passé.

Jusqu'ici, le VAR pouvait aider l'arbitre principal dans quatre situations : les penalties et les actions menant à un penalty, les cDeux autres compétences sont attribuées au VAR durant la compétition. La première est de corriger l'arbitre principal s'il accorde à tort un corner, à condition que la vérification puisse être effectuée.

La deuxième est d'inviter l'arbitre principal à visionner les images si une deuxième carte jaune (donnant donc lieu à une carte rouge) qu'il a donnée est considérée comme manifestement erronée. L'arbitre au terrain pourra donc désormais revenir sur sa décision de renvoyer un joueur aux vestiaires pour une deuxième jaune, comme il pouvait déjà le faire pour les cartes rouges directes.

Bram Van Driessche présent au VAR, la Belgique envoie un arbitre à la Coupe du monde après 16 ans d'absence, deux des plus grandes polémiques de cette saison 2025-2026, auront dès ce Mondial des répercussions sur les lois du jeu ! Dans le premier cas, un communiqué de la FIFA qui l'avait ensuite accusé d'insulte raciste. L'Argentin avait finalement été suspendu six rencontres par l'UEFA pour comportement.

La deuxième mesure découle donc du comportement de l'équipe nationale sénégalaise en finale de la CAN. Mécontents d'un penalty accordé au Maroc en fin de match, les Lions de la Téranga avaient quitté la pelouse durant une dizaine de minutes, avant d'y revenir et de remporter le trophée en prolongation (qui leur avait finalement été retiré sur tapis vert).

Dès le coup d'envoi de la Coupe du monde, l'arbitre peut sanctionner d'un carton rouge tout joueur qui quitte le terrain de jeu en signe de protestation contre une décision arbitrale. Déjà expérimentée par la FIFA dans plusieurs de ses compétitions, testée sur un récent match de Ligue 1 sans qu'il y soit finalement fait appel, la sonorisation des arbitres sera d'application durant la Coupe du monde.

Après avoir consulté l'écran du VAR, les arbitres centraux pourront donc expliquer leurs décisions aux spectateurs et téléspectateurs. L'objectif est d'augmenter la transparence des décisions. Lors des entraînements, nous sommes confrontés à des situations d'arbitrage vidéo et nous enchaînons avec une annonce audio après chaque situation. Cela nous permet d'entrer progressivement dans la compétition.

De mon côté, j'ai pris l'habitude, sur tous les clips que nous allons analyser, d'imaginer systématiquement une annonce que je serais amené à faire dans un stade. Bonne nouvelle pour les sélections adeptes d'un jeu plus rugueux : les cartons jaunes seront désormais annulés deux fois au cours du tournoi, contre une seule précédemment.

Les cartons jaunes uniques reçus au cours de la compétition finale seront annulés à l'issue de la phase de groupe puis à l'issue des quarts de finale. Les risques de voir des joueurs clés louper un match couperet de leur nation pour abus de bristols jaunes sont donc drastiquement réduits. Par le passé, de nombreux Mondialistes ont fait les frais de l'unique remise à zéro après les quarts de final





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