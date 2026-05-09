La fin d'une ère à la RAAL : Frédéric Taquin s'en va avec fierté et reconnaissance

Après neuf ans de succès et plus de 250 matchs, Frédéric Taquin quitte la RAAL. Retour sur un bilan positif, une séparation émouvante et la volonté du club d'entamer un nouveau cycle sportif.

Le monde du football belge vient de clore un chapitre majeur avec le départ de Frédéric Taquin de la tête des Loups. Ce départ, survenu après neuf années de collaboration intense et passionnée, s'est manifesté de la manière la plus positive qui soit, avec une victoire éclatante de quatre buts à un face au Cercle Bruges.

Juste avant ce dernier match, l'entraîneur s'était confié sur son état d'esprit, affirmant se sentir en excellente forme et pleinement prêt à embrasser les opportunités que l'avenir lui réserverait. Pour Taquin, ce bilan est indéniablement positif. Durant presque une décennie, il a insufflé une énergie constante au sein d'un club dont l'ambition n'a jamais cessé de croître.

Son objectif primordial était clair dès le premier jour : tout mettre en œuvre pour propulser l'équipe vers la D1A. Ce voyage, bien que semé d'embûches, ne lui a pas semblé long tant la passion et la détermination étaient présentes au quotidien. Il quitte aujourd'hui ses fonctions avec un sentiment de fierté immense, estimant que tous les objectifs fixés, y compris ceux de la saison actuelle, ont été atteints avec succès.

Malgré l'attachement profond qu'il porte à la RAAL, il s'en va sans aucune rancœur, heureux de partir dans des conditions qui honorent son travail. Cependant, le licenciement a été vécu comme une surprise. Frédéric Taquin a admis avoir été étonné par la rapidité de la décision, même s'il sentait que certains changements s'opéraient en coulisses.

Pour lui, si cette décision n'avait pas été prise par la direction, il serait sans aucun doute resté à son poste, tant sa loyauté envers le projet était forte. L'émotion a été particulièrement vive lors de l'annonce de son départ, notamment à travers les nombreux messages de soutien reçus de la part de ses anciens joueurs. Ces témoignages d'affection l'ont profondément touché, allant jusqu'à lui mettre les larmes aux yeux, lui faisant réaliser l'ampleur de l'œuvre accomplie.

Avec plus de 250 matchs dirigés pour un seul et même club, Taquin a laissé une empreinte indélébile. Il se définit comme un homme de projets, capable de donner toute son énergie pour rendre les supporters heureux, et il aspire désormais à offrir ce dévouement à une autre ville. Sa relation avec Salvatore Curaba reste exemplaire, prouvant que même une séparation professionnelle n'altère pas une affection sincère.

Il a d'ailleurs tenu à rendre hommage aux figures marquantes de son parcours à la RAAL, notamment Curaba, Nicolas Frutos et Enzo Scifo, souhaitant sincèrement voir le club retrouver les sommets européens et continuer de rendre ses fans fiers. De son côté, Salvatore Curaba a exprimé la difficulté extrême de ce choix. Pour le président, annoncer cette décision a été un moment terrible, un véritable déchirement émotionnel.

Il a tenu à préciser que Frédéric Taquin n'avait absolument rien à se reprocher, ni sur le plan des valeurs humaines, ni sur celui des compétences techniques. La réflexion du comité de direction ne portait pas sur les résultats sportifs, qui étaient excellents, mais sur une question d'énergie et de renouveau.

Curaba a expliqué qu'il ne fallait pas laisser le voile de l'amitié masquer la nécessité stratégique d'un changement pour entamer ce qu'il appelle le Tome 2 de l'histoire du club. L'organisation mise en place pour la saison prochaine s'annonce complexe et exigeante, et la direction a estimé qu'un nouveau souffle était indispensable pour atteindre les futurs objectifs.

En conclusion, Curaba a salué le travail remarquable de Taquin, affirmant qu'il a écrit une partie essentielle de l'histoire de la RAAL et que sa gratitude envers lui serait éternelle. Le départ de l'entraîneur, accueilli avec unanimité par des supporters autrefois sceptiques, marque ainsi une transition respectueuse vers une nouvelle ère pour les Loups, tout en célébrant l'héritage durable d'un homme qui a tout donné pour son équipe





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