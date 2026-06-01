La Belgique entière est touchée par la réforme de l'administration publique qui met fin au statut de fonctionnaire. Les agents contractuels et les agents statutaires seront désormais éligibles à tous les emplois et promotions.

Nous faisons aujourd'hui le choix d'une administration plus moderne et plus juste où les compétences, l'investissement et le mérite priment sur le lien juridique qui permettaient aux agents contractuels de basculer vers le statut de fonctionnaire .

Cette fois, c'est la primauté du statut qui est balayée, ce qui ouvre l'ensemble des emplois et des promotions tant aux agents contractuels qu'aux agents statutaires. Les régions bruxelloise et wallonne sont assez peu statutarisées, même si leur nombre augmente de façon importante. La fin du statut sonnée à tous les étages de la Belgique : et pourtant un travailleur public sur deux n'est déjà plus fonctionnaire.

Le nombre d'agents statutaires est en baisse constante, selon les chiffres révélés en décembre 2024 par l'économiste Philippe Defeyt. En chiffres absolus, c'est dans l'enseignement flamand que l'on compte le plus de statutaires (+ 160.000). L'enseignement francophone en compte un peu plus de 90.000, pour un total sous les 100.000 pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La réforme de l'administration publique belge vise à moderniser et à rendre plus juste les règles de recrutement et de promotion.

Les agents contractuels et les agents statutaires seront désormais éligibles à tous les emplois et promotions, sans distinction. Cette réforme devrait améliorer la mobilité et la flexibilité dans l'administration publique belge





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