La finale de la NBA : les Spurs et les Knicks s'affrontent dans une série attendue depuis 12 ans

La finale de la NBA oppose les Spurs de San Antonio aux Knicks de New York dans une série attendue depuis 12 ans. Les deux équipes ont poursuivi leur chemin dans leur conférence respective depuis la saison régulière. Les Spurs ont éliminé Oklahoma City en cinq matches, tandis que les Knicks ont éliminé Atlanta, Philadelphie et Cleveland en play-offs. Cette finale sera la première de New York depuis 1999 et une défaite en cinq matchs contre San Antonio. Les Knicks aborderont cette finale avec plus de fraîcheur que les Spurs, qui ont disputé 6 rencontres de play-offs supplémentaires par rapport à leurs adversaires.

Cette finale attendue par tous les fans de basket et sur laquelle peu de bookmakers auraient parié en début de saison, c'est quelque part un remake de la finale de la NBA Cup en décembre dernier et remportée par les Knicks (124/113).

Cette saison, les New Yorkais ont d'ailleurs engrangé deux victoires en trois confrontations avec l'équipe texane. Un ascendant psychologique non négligeable à l'heure d'aborder la série la plus importante de la saison. Depuis lors, de l'eau a coulé sous les ponts et les deux équipes ont poursuivi leur petit bonhomme de chemin dans leur conférence respective.

Deuxièmes à l'ouest à l'issue de la saison régulière avec 62 victoires en 82 matches , les Spurs ont successivement éliminé et Oklahoma City (4 victoires à 3), le champion en titre. Ils ont ainsi conquis cette finale attendue depuis 12 ans et leur dernier sacre. A l'est, New York a terminé la saison régulière à la 3e place (53V/29D) devancé par les Celtics et Detroit.

Mais l'équipe de la ville qui ne dort jamais s'est transcendée en play offs avec 12 victoires (dont les 11 derniers matches disputés, record de franchise en cours) pour seulement 2 défaites en éliminant successivement Atlanta (4/2), Philadelphie (4/0) et Cleveland (4/0). Titré en 1970 et 1973, New York disputera donc à partir de la nuit prochaine sa première finale depuis 1999 et une défaite en cinq matchs contre San Antonio.

Plus de 50 ans d'attente pour une équipe mythique de la league et qui a retrouvé la confiance de ses supporters après des années parfois compliquées. New-York qui aborde cette finale avec plus de fraîcheur que les Spurs qui ont disputé 6 rencontres de play offs supplémentaires par rapport à leurs adversaires. Des New yorkais qui ont pu compter sur 9 jours de repos depuis leur dernier match.

L'énergie et la culture de la gagne sont de retour au Madison Square Garden, salle iconique du basket mondial et où il sera compliqué pour les Spurs de s'imposer (premier match après deux matches à San Antonio, les Spurs ayant l'avantage du terrain). Victor Wembanyama , le français élu meilleur défenseur de la saison et meilleur joueur de la finale à l'ouest, a pris dans ces play offs une toute autre dimension.

Etonnant de maturité, le joueur de 22 ans dispute sa première finale trois ans à peine après son arrivée ultra médiatisée aux Etats-Unis. Le rêve d'une vie (déjà) pour celui qui est devenu le visage emblématique de la NBA et qui du haut de ses 2 mètres 24 semble imperturbable face à la pression en entraînant dans son sillage une équipe jeune (la moitié des joueurs a moins de 25 ans) qui semble capable de tout.

Face à eux, une franchise qui assoit son efficacité sur le tir à trois points (40% de réussite) et qui dispose d'un arsenal défensif capable de faire déjouer Wemby. Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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