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La finale inattendue de Roland-Garros : Iga Świątek contre Mirra Andreeva

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La finale inattendue de Roland-Garros : Iga Świątek contre Mirra Andreeva
Iga ŚwiątekMirra AndreevaRoland-Garros
📆05/06/2026 20:12:00
📰RTBFsport
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La Polonaise Iga Świątek va disputer la finale de Roland-Garros face à Mirra Andreeva, une jeune Russe de 19 ans qui est favorite pour remporter son premier tournoi du Grand Chelem.

La Polonaise Iga Świątek va disputer la finale de Roland-Garros face à Mirra Andreeva , une jeune Russe de 19 ans qui est favorite pour remporter son premier tournoi du Grand Chelem .

Cette finale est inattendue et imprévisible, car les deux joueuses ont suivi des parcours différents. Iga Świątek, 114e joueuse mondiale, a passé les qualifications pour atteindre la finale, tandis que Mirra Andreeva est déjà dans le top 10 depuis quelques temps et a une maturité nouvelle. Elles vont se rencontrer sur le court de Roland-Garros ce samedi, et il est difficile de prédire ce qui va se passer dans leurs têtes.

Mais une chose est certaine : c'est une rencontre qui va être très intéressante et qui va nous surprendre

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Iga Świątek Mirra Andreeva Roland-Garros Finale Grand Chelem

 

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