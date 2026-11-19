À partir de septembre 2025, les médecins disposeront de la 'Fit Note'. Cette mesure clé du programme Retour au Travail vise à ramener 122.000 personnes vers l'emploi.

À partir de septembre prochain, l'ensemble des médecins généralistes en Belgique disposeront d'un outil numérique novateur : l'attest de capacité professionnelle, communément appelé la Fit Note . Cette annonce officielle a été formulée par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, lors d'une déclaration publique tenue à la Chambre des Représentants. Cette mesure s'inscrit directement dans les nouvelles directives visant à moderniser la gestion des arrêts de travail et à réintégrer plus rapidement les patients dans la vie active.

Une innovation numérique pour préciser les capacités

La Fit Note représente une évolution majeure dans la façon dont les médecins évaluent l'état de santé de leurs patients en période de maladie. Cet attest numérique permet désormais de décrire avec précision ce qu'une personne atteinte est encore capable de faire au quotidien. Contrairement aux attestés traditionnels qui se contentent de certifier l'incapacité de travail, ce nouveau document ouvre la voie à une adaptation du poste de travail. L'objectif est d'identifier les tâches restant accessibles et de suggérer des aménagements nécessaires pour maintenir le lien professionnel.

Also read Asbestattest VME: La moitié des copropriétés flamandes non conformes

L'instauration de ce système ne s'est pas faite en un jour. Le ministre a rappelé que le concept avait été soulevé il y a plusieurs années, mais sa mise en œuvre s'était révélée complexe. Un accord définitif sur le format et les modalités d'utilisation a finalement été obtenu mercredi soir. Cet accord réunissait les principaux acteurs impliqués dans le système de santé : les syndicats, les patrons, les mutuelles et les organismes de médecins généralistes. Cette convergence des vues marque la fin des hésitations administratives qui avaient bloqué le projet pendant longtemps.

Un pilier central de la politique Retour au Travail

Ce dispositif numérique constitue le quatrième volet d'un ensemble de mesures plus larges connues sous le nom de politique Retour au Travail . Ce programme d'urgence a été placé à l'ordre du jour pour répondre immédiatement au problème du manque à gagner et de la désocialisation des patients longue maladie. Le comité de gestion du Parlement a examiné ces mesures afin de garantir une adoption rapide et efficace. La Fit Note apparaît comme la pièce maîtresse de cette stratégie, visant à changer la culture du travail en milieu hospitalier et administratif.

Advertisement

Le ministre a qualifié ce changement de véritable révolution culturelle. Il a insisté sur le fait que cette transformation nécessite un effort concerté de tous les acteurs sociaux. La phase initiale du déploiement permettra aux médecins de communiquer directement avec les mutuelles. Ils pourront ainsi indiquer si des ajustements sont nécessaires sur le lieu de travail. Cette flexibilité est essentielle pour éviter une rechute et faciliter la reprise progressive des activités professionnelles.

Des projections financières et une ambition budgétaire

Les implications financières de cette politique sont considérables et font l'objet de débats intenses lors des négociations budgétaires. Les estimations officielles indiquent que les mesures actuellement adoptées entraîneront une baisse significative du nombre de bénéficiaires d'une prestation d'invalidité. D'ici 2029, on prévoit une réduction de 122.000 personnes sur les listes d'invalidité par rapport aux projections habituelles. Cette baisse se traduira par une économie substantielle de 2,6 milliards d'euros pour les finances publiques.

Cependant, le vice-premier ministre ambitionne d'aller plus loin. Il souhaite ajouter une couche d'ambition supplémentaire aux objectifs actuels. Si un accord supplémentaire pouvait être trouvé pour générer 800 millions d'euros d'économies complémentaires, le total des coupes dans le budget social atteindrait 3,4 milliards d'euros d'ici la fin de la législature. Cette somme représenterait la plus importante réorientation des dépenses sociales en Belgique au cours des vingt dernières années.

Une responsabilité partagée pour la réussite du projet

La réussite de ces objectifs ambitieux repose sur une nouvelle dynamique sociale. Le ministre a souligné que la réalisation de ces économies ne pourra se faire qu'à condition d'unifier les efforts. Il a affirmé que le succès dépendra de la reconnaissance d'une responsabilité collective. Il ne s'agit pas uniquement de réduire des dossiers administratifs, mais de revenir vers des humains capables de contribuer à la société. Cette approche humaine est fondamentale pour garantir l'acceptabilité et l'efficacité durable de la Fit Note et de ses mesures d'accompagnement.