La Flandre impose des tests pratiques contre la discrimination sur l'ensemble du marché du travail

Le gouvernement flamand a décidé d'imposer des tests pratiques pour lutter contre la discrimination sur l'ensemble du marché du travail. Cela était déjà en place dans certains secteurs, mais la ministre de l'Égalité des chances Caroline Gennez (Vooruit) l'impose maintenant à tous. Les tests seront menés via des candidatures fictives pour de vrais postes, afin de vérifier si les entreprises ne discriminent pas en fonction de l'âge ou de l'origine. Le gouvernement flamand veut ainsi avoir une vue d'ensemble sur l'ampleur exacte du problème de la discrimination sur le marché du travail.

La totalité du marché du travail flamand va être soumise à des tests pratiques pour lutter contre la discrimination. C'est ce que la gouvernement flamand a décidé.

Jusqu'à présent, cela ne se faisait que dans les secteurs qui y étaient disposés, mais la ministre de l'Égalité des chances Caroline Gennez (Vooruit) l'impose maintenant à tous. Des études ont montré que l'âge et l'origine migratoire jouent encore un rôle dans les procédures de recrutement. Les candidats plus âgés et ceux ayant une origine migratoire ont moins de chances d'être invités à un entretien, même s'ils ont les mêmes qualifications.

Le gouvernement flamand veut enfin avoir une vue d'ensemble sur l'ampleur exacte du problème. C'est pourquoi des tests pratiques seront menés sur l'ensemble du marché du travail à partir de la fin de cette année. Via des candidatures fictives pour de vrais postes, on vérifiera si les entreprises ne discriminent pas en fonction de l'âge ou de l'origine. Un accord avait été conclu avec 32 des 39 secteurs en Flandre pour l'introduction de ces tests.

Cela se fait via les fameuses conventions sectorielles, un ensemble d'accords entre l'État et les secteurs. Dans 7 secteurs, il n'y aura donc pas de tests pratiques. Il s'agit des secteurs des services, de l'alimentation, du transport et de la logistique, des autorités locales, des déménagements, des pompes funèbres et du secteur de la métallurgie et de la technologie. La ministre Caroline Gennez (Vooruit) prend maintenant l'initiative d'imposer également des tests pratiques dans ces secteurs.

Cela se fera via une recherche académique. Caroline Gennez (Vooruit), ministre de l'Égalité des chances, a déclaré : 'Il serait étrange de contrôler cela dans certains secteurs et pas dans d'autres. Dans chaque secteur, les gens doivent pouvoir travailler en fonction de leurs compétences.

' Le gouvernement flamand souligne qu'il veut 'sensibiliser, pas culpabiliser'. Les résultats des entreprises spécifiques ne seront pas rendus publics, mais seront rapportés au niveau sectoriel.

'En fonction du niveau de discrimination par secteur, nous examinerons comment nous devons soutenir ces secteurs avec des actions ciblées', a déclaré Gennez. Il n'y aura pas de sanctions. Les résultats des tests pratiques sont attendus au printemps 2028





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