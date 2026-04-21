La Flèche Wallonne : Un plateau renouvelé pour une explication au sommet sur le Mur de Huy

Découvrez le parcours exigeant et les favoris de l’édition de la Flèche Wallonne, une classique ardennaise qui promet un dénouement spectaculaire sans les grands noms habituels du circuit.

Le compte à rebours est lancé pour la mythique Flèche Wallonne , une épreuve qui promet cette année encore de soumettre les coureurs à une exigence physique extrême. Le départ officiel sera donné depuis la ville de Herstal, point de lancement d’une journée qui s’annonce tactique et brutale.

Dès les premiers kilomètres, le peloton devra apprivoiser des reliefs exigeants, notamment les ascensions de Trasenster, avec ses 3,3 kilomètres à 8,4 pour cent, et des Forges, qui présente une pente moyenne de 7,8 pour cent sur 1,3 kilomètre. Ces difficultés initiales serviront de mise en bouche avant l’entrée dans le circuit final, où la course prendra une toute autre dimension. Les coureurs devront en effet boucler trois tours d’un circuit local particulièrement éprouvant, marqué par les ascensions régulières d’Ereffe, longue de 2,2 kilomètres à 6 pour cent, et de Cherave, avec son passage à 8,1 pour cent sur 1,5 kilomètre. C'est dans ce cadre que se dessinera la hiérarchie du jour avant l'ultime explication sur le célèbre Mur de Huy. Le dénouement se jouera sans aucun doute lors du troisième et dernier passage sur le Mur de Huy. Cette rampe redoutable, forte de 1,2 kilomètre avec une inclinaison moyenne vertigineuse de 10 pour cent, constitue le juge de paix incontesté de cette classique ardennaise. Lors de la précédente édition, Tadej Pogacar avait démontré une supériorité éclatante sur le chemin des Chappelles, s’adjugeant une seconde victoire prestigieuse après celle de 2023. Cette année, le plateau est quelque peu remanié en raison des absences remarquées du champion du monde slovène, du talentueux Britannique Tom Pidcock ainsi que du leader belge Remco Evenepoel. Ces désistements de prestige ouvrent grand la porte à une nouvelle génération de grimpeurs et de puncheurs qui aspirent à inscrire leur nom au palmarès de cette course historique. Dans ce contexte de renouveau, le Français Kevin Vauquelin, portant les couleurs de l’équipe Ineos Grenadiers, s’affiche comme l’un des favoris logiques, lui qui a acquis une expérience précieuse en terminant aux avant-postes lors des deux dernières années. Sa régularité et sa connaissance du terrain pourraient faire la différence face à une concurrence déterminée. Cependant, l’Italien Giulio Ciccone, fort de sa deuxième place acquise sur Liège-Bastogne-Liège l’an passé, possède une explosivité naturelle qui sied parfaitement aux pentes raides du Mur de Huy, faisant de lui un candidat très sérieux à la victoire finale. Enfin, le regard sera également tourné vers les jeunes prodiges français Lenny Martinez de l’équipe Bahrain Victorious et Paul Seixas de la formation Decathlon CMA CGM. Bien qu’ils découvrent pour la première fois les subtilités de cette épreuve ardennaise, leur talent brut et leur fraîcheur pourraient bien leur permettre de créer la surprise et de bousculer les pronostics établis au sommet de la côte de Huy





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