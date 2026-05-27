La Fleur du Pain s'installe à Bruxelles : une expansion francophone vers le marché B2B premium

Après 36 ans de succès à Paris, La Fleur du Pain ouvre son premier atelier hors de France à Bruxelles, visant à devenir la référence de la boulangerie artisanale haut de gamme pour les hôtels et restaurants belges tout en maintenant ses six boutiques françaises.

La Fleur du Pain, entreprise fondée en 1990 par Laurent Richard, a connu une expansion fulgurante au cours de ses trente‑six années d'existence. Aujourd'hui, la société compte six points de vente implantés dans différents quartiers de la capitale française, ainsi qu'un atelier de production central qui emploie 110 personnes.

Chaque jour, les équipes de l'atelier confectionnent près de vingt‑cinq mille pièces de pain, de viennoiseries et de pâtisseries, témoignant de la capacité de l'entreprise à répondre à une demande croissante tout en conservant un haut niveau de maîtrise artisanale. Le chiffre d'affaires affiché atteint 11,5 millions d'euros, un montant qui a été doublé en seulement une décennie, preuve concrète de la pertinence du modèle économique mis en place par son créateur.

Dans le même temps, l'Atelier Lalos, filiale spécialisée dans la boulangerie artisanale haut de gamme destinées aux professionnels de la restauration, se prépare à franchir une étape décisive. Jusqu'ici limité à la région parisienne, l'atelier décide d'avancer ses premiers pas hors des frontières françaises en s'installant à Bruxelles.

Cette expansion est le fruit d'une réflexion commune entre Laurent Richard, qui, après plus de trente ans à la tête de La Fleur du Pain, souhaite assurer la pérennité de son œuvre et préparer la relève, et Frédéric Lalos, désireux de faire rayonner son savoir‑faire au-delà de l'Hexagone. Les deux hommes partagent la volonté de devenir la référence incontournable de la boulangerie artisanale B2B premium à Bruxelles, en approvisionnant les restaurants, hôtels et événements de prestige de la capitale belge avec des produits d'une qualité inégalée.

L'implantation bruxelloise ne remet pas en cause l'identité des boutiques déjà existantes en France : les six magasins de La Fleur du Pain continueront d'opérer sous la même enseigne, conservant leurs spécificités locales tout en tirant parti de la synergie créée par la nouvelle présence belge. Cette double stratégie, à la fois ancrée dans le marché domestique et orientée vers l'international, témoigne d'une ambition de long terme, fondée sur la qualité, la tradition et l'innovation.

En parallèle, l'entreprise invite ses clients et partenaires à s'inscrire à une newsletter hebdomadaire qui reprend les temps forts culturels et touristiques de chaque région, en rappelant l'importance de mettre à jour son code postal afin de recevoir un contenu personnalisé. Cette démarche de proximité digitale vient renforcer le lien entre la marque et son public, tout en soulignant l'engagement de La Fleur du Pain à rester proche de ses consommateurs, où qu'ils se trouvent





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