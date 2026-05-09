La foodification : la gastronomie orientera-t-elle les destinations du tourisme pendant la pandémie ?

La bonne chère a toujours été un élément important des vacances pour de nombreux touristes, qui programment régulièrement des expériences culinaires. La gastronomie oriente les destinations, c'est même devenu une tendance avec la foodification. Comment le secteur du tourisme et la foodindustrie se sont-ils arrangés ?

La bonne chère est un élément important des vacances pour de nombreux touristes aujourd’hui, qui programment régulièrement de « faire une bonne cave » en France ou de « rechercher un bon » restaurant faisant honneur à la gastronomie italienne, inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco.

La gastronomie oriente les destinations, c'est même devenu une tendance. Il s'inscrit dans un phénomène plus large : le secteur du tourisme transforme chaque coin ou recoin de la planète en un espace mis en scène, marchandisé, disneylandisé, selon le professeur de géographie et de tourisme à l'ULB, Jean-Michel Decroly. Les réseaux sociaux aident, le phénomène s'est amplifié jusqu'à l'organisation de tours gastronomiques.

Sur ce site en ligne, des parcours gastronomiques à Bruxelles, Bruges, Espagne, Croatie, Portugal, Autriche, etc. sont proposés pour environ une centaine d'euros. Les auteurs de 'La foodification : comment l'alimentation a dévoré les villes' racontent comment certains lieux touristiques se sont remplis de restaurants et de bistrots tout en se vidant de leurs commerces de première nécessité et de leurs habitants. L'expérience culinaire valorisée s'inscrit dans cette tendance.

Ce phénomène crée des nouveaux besoins artificiels, comme l'observation de la nourriture comme une manière de consommer rapidement les caractéristiques d'un territoire et la standardisation de l'offre de tourisme





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