La formation des kinésithérapeutes passe à cinq ans en Fédération Wallonie-Bruxelles

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret allongeant la formation des kinésithérapeutes de quatre à cinq ans, à partir de septembre prochain. Cette réforme vise à harmoniser le cursus avec les normes européennes et à offrir une formation plus approfondie, incluant davantage de stages. Les étudiants actuels bénéficieront de mesures transitoires.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté mercredi un décret qui allonge la formation des kinésithérapeutes de quatre à cinq ans. Cette réforme entrera en vigueur dès septembre prochain, concernant tous les étudiants qui débuteront leur première année de bachelier.

Désormais, le titre de kinésithérapeute et réadaptation sera obtenu après un master 120 crédits, soit cinq années d'études : trois de bachelier et deux de master. Actuellement, la formation se déroule en quatre ans, avec un master en une seule année après le bachelier. Cet allongement répond à plusieurs objectifs. D'une part, il vise à harmoniser la durée des études avec les exigences européennes en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.

En Flandre, la formation dure déjà cinq ans depuis plusieurs années. D'autre part, la réforme s'appuie sur des besoins identifiés par le secteur kinésithérapeute. Les professionnels et les fédérations demandaient une formation plus approfondie, avec davantage de stages pratiques pour préparer les étudiants aux réalités du métier. Le nouveau cursus permettra une meilleure intégration des compétences cliniques et une spécialisation progressive.

La mise en œuvre de ce décret ne sera pas brutale. Des mesures transitoires sont prévues pour les étudiants actuellement engagés dans le cursus de quatre ans. Ceux-ci pourront poursuivre leur formation sous l'ancien régime, même en cas d'échec. Ainsi, aucun étudiant ne sera pénalisé par la réforme.

La formation est dispensée dans les hautes écoles et les universités. Actuellement, près de deux tiers des étudiants suivent le parcours en haute école, le reste à l'université. Avec le nouveau master 120, les deux filières resteront possibles. Le vote du décret a été largement soutenu.

Les députés de la majorité MR-Engagés ont voté pour, tout comme ceux de l'opposition PS. Les groupes Ecolo et PTB se sont abstenus, exprimant des réserves sur le calendrier ou les moyens alloués. Le texte devrait permettre de renforcer l'attractivité de la profession et d'assurer une meilleure qualité des soins aux patients. Les syndicats étudiants ont accueilli la réforme avec des avis partagés.

Certains saluent l'amélioration de la qualité de la formation et l'augmentation des heures de stage, qui permettront une meilleure préparation à la pratique clinique. D'autres s'inquiètent de la charge financière supplémentaire pour les étudiants, due à une année d'études supplémentaire.

Cependant, le décret prévoit des mesures d'accompagnement, comme des bourses ou des aménagements de cursus pour les étudiants en situation de précarité. Les fédérations professionnelles se sont félicitées de cette évolution, qui aligne la Belgique francophone sur les standards internationaux. En Europe, la durée de formation des kinésithérapeutes varie de trois à six ans, avec une tendance à l'allongement et à la mastérisation.

En pratique, les étudiants suivront des cours théoriques plus approfondis en anatomie, physiologie, pathologie, et bénéficieront de stages cliniques plus longs dans des structures de soins variées : hôpitaux, centres de rééducation, cabinets libéraux. Cette immersion permettra d'acquérir une expérience précieuse et de développer des compétences relationnelles. La réforme vise également à répondre aux défis démographiques : le vieillissement de la population accroît la demande en kinésithérapie, et une formation de qualité est essentielle pour garantir des soins efficaces.

Le décret adopté mercredi est le fruit d'une longue concertation entre le gouvernement, les établissements d'enseignement supérieur et les représentants de la profession. Il s'inscrit dans le cadre du plan de relance de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'enseignement supérieur. D'autres réformes similaires sont attendues dans les filières de soins de santé





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