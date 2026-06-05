La Formule 1 continue de faire le tour du monde à Las Vegas

La Formule 1 continuera de visiter Las Vegas pour plusieurs années à venir. L'épreuve a généré plus de trois milliards de dollars de retombées économiques pour le sud de l'État du Nevada.

Le paddock, qui a découvert ce circuit urbain en 2023, continuera donc d'aller arpenter les rues de capitale du jeu lors d'une manche qui est devenue l'une des plus emblématiques de la saison en seulement trois ans.

L'épreuve, qui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année en novembre, a généré plus de trois milliards de dollars de retombées économiques pour le sud de l'État du Nevada lors des trois premières éditions. Les images des monoplaces déboulant à pleine vitesse sur le Strip, l'emblématique avenue de Las Vegas, ont déjà fait le tour du monde, tout comme celles, en 2024, du quatrième titre mondial du Néerlandais projetées sur la Sphère, une des attractions touristiques les plus connues de la cité américaine.

Nous sommes ravis que la Formule 1 continue de venir à Las Vegas pour encore de nombreuses années. Depuis son apparition en 2023, cet évènement a été extraordinaire et s'est rapidement converti en l'une des destinations favorites de notre sport. Il a par ailleurs eu un impact très important sur l'économie et les communautés locales. La quatrième édition du Grand Prix de Las Vegas est programmée du 19 au 21 novembre et sera la 20e manche de la saison 2026.

Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formule 1 Las Vegas Grand Prix Nevada Économie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Charles Leclerc heureux de poursuivre son aventure avec la Scuderia FerrariLe pilote de Formule 1, Charles Leclerc, a exprimé sa joie de poursuivre son aventure avec la Scuderia Ferrari. Le Monégasque de 24 ans avait rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016 et avait remporté le titre en GP3 Series la même année. Il avait ensuite remporté la Formule 2 avant de faire ses débuts en F1 avec Alfa Romeo Sauber en 2018. Un an plus tard, il avait pris le volant de la Ferrari, succédant à Kimi Räikkönen.

Read more »

CJUE : la Belgique doit exécuter les peines si elle refuse la remiseLa Cour de justice de l'Union européenne a statué que la Belgique doit chercher activement à faire exécuter les peines sur son territoire lorsqu'elle refuse la remise de personnes condamnées en raison de risques de traitement inhumain ou dégradant dans l'État d'émission.

Read more »

Des élèves bruxellois ramassent une dizaine de sacs de déchets dans le Parc ElisabethLe bilan de cette première journée d'action était déjà lourd, selon le cabinet de la secrétaire d'État bruxelloise...

Read more »

Ukraine : trois personnes tuées par des frappes russesL'armée ukrainienne a fait état au total de deux missiles et 216 drones longue portée tirés par la Russie dans la nuit,...

Read more »