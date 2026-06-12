La fraise de Wépion : une culture millénaire en danger

La culture de fraises dans nos régions remonte au 14e siècle, mais c'est à Wépion que l'âge d'or de la fraise démarre à la fin du 19e siècle. Les producteurs de Wépion comptent déposer un dossier de demande d'Indication géographique protégée (IGP) pour la fraise de Wépion.

La culture de fraises dans nos régions remonte au 14e siècle. En 1368, le roi de France Charles V a fait planter 12.000 fraisiers sauvages dans les jardins de son nouveau château au Louvre.

Mais c'est à Wépion que l'âge d'or de la fraise démarre à la fin du 19e siècle, avec l'arrivée de fraises d'origine américaine en Wallonie. Elles sont plus grosses que les fraises européennes de l'époque. Les terres qui dévalent vers la Meuse à Wépion sont particulièrement favorables, et au début du 20e siècle, des centaines de familles se sont mises à cultiver la fraise. En 1920, on compte environ 500 hectares de culture dans la région namuroise.

Après la seconde guerre mondiale, le vent tourne et les productions industrielles prennent le dessus sur les cultures familiales namuroises. Aujourd'hui, entre Namur et Profondeville, il ne reste plus qu'une dizaine de producteurs, cultivant entre 20 et 30 hectares. Les producteurs de Wépion comptent déposer un dossier de demande d'Indication géographique protégée (IGP) pour la fraise de Wépion. L'IGP couvrirait un territoire allant de Namur à Lustin, comprenant Wépion, Malonne, Floreffe, Profondeville, Bois de Villers et Arbre.

Si la Région wallonne et la Commission européenne estiment que les critères sont remplis, la fraise de Wépion pourrait bientôt être protégée





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