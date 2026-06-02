La France intercepte un tanker russe de pétrole dans l'océan Atlantique

La France a intercepté un tanker russe de pétrole dans l'océan Atlantique, le navire naviguait sous le drapeau de Madagascar pour échapper aux sanctions. L'Ukraine a été à nouveau gravement touchée par des attaques aériennes russes la nuit dernière.

La France a intercepté un tanker russe de pétrole dans l'océan Atlantique, le navire naviguait sous le drapeau de Madagascar pour échapper aux sanctions. L' Ukraine a été à nouveau gravement touchée par des attaques aériennes russes la nuit dernière.

Dans la ville est de Dnipro, au moins 5 personnes ont été tuées et 25 blessées, selon les autorités. Des journalistes de l'agence de presse française AFP ont entendu plusieurs explosions dans la capitale ukrainienne Kiev et ont vu une colonne de fumée s'élever. Au moins 4 personnes ont été tuées et 51 blessées à Kiev, selon les autorités. Le maire Vitali Klitschko a indiqué que deux immeubles ont été touchés.

Il craint que des victimes soient encore enterrées sous les débris. Des incendies ont également éclaté dans plusieurs quartiers de la ville et l'électricité a été coupée dans plusieurs secteurs. La marine française a intercepté et inspecté un tanker russe de pétrole dans l'océan Atlantique, a annoncé le président français Emmanuel Macron. Le navire est sous les sanctions internationales.

Pour échapper aux sanctions, il naviguait sous le drapeau de Madagascar. Il s'agit de la quatrième fois que la France a intercepté un navire de la flotte de l'ombre russe, qui échappe aux sanctions internationales en naviguant sous un drapeau étranger. Le Kremlin a réagi en considérant l'interception du tanker Tagor par la France comme illégale et qualifiant cela de piraterie.





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