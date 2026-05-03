La fraude au compteur kilométrique en forte baisse : une évolution technologique et des mesures de contrôle efficaces

Depuis 2006, les cas de fraude au compteur kilométrique ont diminué de près de 97 %, grâce à l’évolution des méthodes de falsification et à l’utilisation du car pass. Les véhicules diesel et essence sont les plus touchés, mais les hybrides et électriques ne sont pas épargnés. Les experts expliquent que la complexité technique et les contrôles renforcés ont permis cette réduction significative.

Entre 2006 et aujourd’hui, les cas de fraude au compteur kilométrique ont chuté de presque 97 %, une diminution significative qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs.

Le premier est l’évolution des méthodes de fraude. Il y a 30 ans, il était plus simple de manipuler le kilométrage avec un simple tournevis. Aujourd’hui, il faut être un expert en informatique pour y parvenir, comme l’explique Thomas Fanuel, responsable occasions chez Car Avenue. La complexité technique des véhicules modernes rend la falsification bien plus difficile.

Le car pass, le document qui recense les données du véhicule, joue également un rôle clé dans cette réduction. Les véhicules diesel et essence sont les plus concernés par la fraude, avec une réduction moyenne de 65 000 kilomètres.

Cependant, les voitures hybrides et électriques ne sont pas épargnées, et la falsification est parfois plus difficile à détecter. Moundyr Gainou, directeur chez Car Vertical France, précise que ces véhicules sont souvent utilisés intensivement, comme des taxis ou des VTC. Contrairement aux véhicules thermiques, où l’usure est régulière, les véhicules électriques ou hybrides peuvent accumuler des kilomètres sans montrer de signes d’usure visibles, ce qui rend la détection plus complexe lors d’un contrôle visuel.

Un autre point d’attention pour les véhicules électriques est l’état de la batterie. Son autonomie est souvent plus importante que le kilométrage de la voiture, ce qui peut influencer les décisions d’achat. La fraude au compteur kilométrique reste donc un enjeu majeur, mais les avancées technologiques et les mesures de contrôle ont permis de réduire considérablement ce phénomène.

Les acheteurs doivent cependant rester vigilants, surtout face à des véhicules à usage intensif ou à des modèles électriques, où les indicateurs de fraude peuvent être moins évidents





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