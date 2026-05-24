La Gantoise vainqueur du championnat de Belgique de hockey féminin, Dragons bloqué à la coupe - Nieuwsblad.be

La Gantoise a retrouvé son statut de meilleure équipe du championnat de Belgique de hockey féminin, battant le Dragons en finale de la division Honneur. En revanche, Royal Air Maroc suspend temporairement plusieurs liaisons vers l’Europe et l’Afrique, dont des vols entre Marrakech et Bruxelles, en raison des tensions au Moyen-Orient et un ralentissement de la demande sur certaines lignes.

La Gantoise a retrouvé son statut de meilleure équipe du championnat de Belgique de hockey féminin. En finale retour de la division Honneur, les Gantoise s ont en effet battu le Dragons par 1 but à 0, dimanche soir à la Hockey Arena de Wavre.

La compagnie aérienne Royal Air Maroc suspend temporairement plusieurs liaisons vers l’Europe et l’Afrique, dont des vols entre Marrakech et Bruxelles, en raison des tensions au Moyen-Orient et un ralentissement de la demande sur certaines lignes. Il s'agit du 7e sacre dans le championnat féminin du club de la Noorderlaan, après 2006, 2009 et quatre titres consécutifs entre 2021 et 2024. Le Dragons reste bloqué à un seul titre, obtenu en 1994.

Les joueuses de Kevan De Martinis ont bien contrôlé les deux dernières périodes et conservé leur but d'avance, même lorsque Sean Dancer, le coach du Dragons, a sorti sa gardienne à 5 minutes du terme pour évoluer avec 11 joueuses de champ





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