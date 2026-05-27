La gare de Louvain évacuée après une alerte à la bombe

La gare de Louvain a été évacuée mercredi après-midi après une alerte à la bombe. Deux des cinq enfants blessés dans l'accident de Buggenhout pourraient quitter l'hôpital dans les prochains jours.

La gare de Louvain a été évacuée ce mercredi après-midi après une alerte à la bombe reçue peu avant 16h00. La gare de Louvain est en cours d'évacuation mercredi en raison d'une alerte à la bombe , a appris Belga auprès de la police locale, confirmant une information du quotidien.

Cette dernière est actuellement sur place avec plusieurs équipes afin d'encadrer l'évacuation et de procéder à la fouille de la gare. Deux des cinq enfants qui ont été grièvement blessés mardi lors de l'accident à Buggenhout pourraient quitter l'hôpital dans les prochains jours, mais les trois autres enfants présentent 'des blessures très graves qui nécessitent encore beaucoup de soins'. C'est ce qu'a déclaré Jolien Roef, directrice de leur école.

Le parquet de Flandre orientale ne peut pour l'instant fournir aucune information sur l'état des victimes ni sur la suite de l'enquête. Mardi matin à Buggenhout, Anke Robrecht a perdu la vie dans l'accident d'un minibus scolaire percuté par un train. Son compagnon Bjorn évoque le choc, leurs projets brisés et les questions qui subsistent. La femme du chauffeur de bus décédé après la collision avec un train témoigne : 'C'était un papa formidable'





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