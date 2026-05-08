La gaufre fourrée belge conquiert l’international : Betramos investit 22 millions d’euros dans une nouvelle usine

Betramos, spécialiste des gaufres fourrées belges, connaît un succès croissant à l’export, notamment aux États-Unis. Pour répondre à la demande, l’entreprise prévoit de construire une nouvelle usine d’un montant de 22 millions d’euros, avec une inauguration prévue d’ici deux ans.

La gaufre fourrée belge, souvent éclipsée par ses cousines de Liège ou de Bruxelles, connaît un essor remarquable à l’international, en particulier sur le marché américain, qui représente le principal débouché à l’exportation pour Betramos .

Depuis deux à trois ans, les ventes de ces gaufres innovantes ont connu une croissance fulgurante, profitant d’une demande croissante pour les produits artisanaux et gourmands. Les récents accords de libre-échange, comme celui du Mercosur avec les pays d’Amérique du Sud, pourraient encore élargir les horizons commerciaux pour les produits alimentaires belges. Face à cette dynamique positive, l’usine historique de Betramos à Andenne, ouverte en 1989, montre des signes de saturation.

En collaboration avec le Bureau économique de la province de Namur (BEP), l’entreprise a identifié un nouveau site, bien plus vaste et stratégique, situé dans le parc Mecalys, à proximité de l’autoroute E42. Une demande de permis d’environnement a été déposée, et si l’autorisation est accordée cet été, comme espéré par Betramos, les travaux pourraient commencer avant la fin de l’année. L’objectif est d’inaugurer la nouvelle usine d’ici deux ans, avec un investissement estimé à 22 millions d’euros.

Cette expansion reflète non seulement la confiance dans le potentiel de la gaufre fourrée belge, mais aussi la volonté de Betramos de se positionner comme un acteur majeur sur la scène internationale





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