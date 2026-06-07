La Goujons tour remporte le prix de la jurée professionnelle du prix d'architecture de Flandre

La Goujons tour a remporté le prix de la jurée professionnelle lors de la première édition du prix d'architecture de Flandre. En outre, des prix du public ont été attribués dans cinq catégories : habiter, s'occuper, se rencontrer, apprendre et travailler. La jurée professionnelle a sélectionné 20 projets parmi plus de 300 candidatures. La jurée professionnelle est composée du Maître bâtisseur flamand Véronique Claessens, de l'architecte Mechthild Stuhlmacher et de l'architecte Sumayya Vally. La Goujons tour est aujourd'hui le plus grand immeuble d'appartements du périmètre bruxellois avec 378 logements.

La Goujons tour a remporté le prix de la jurée professionnelle lors de la première édition du prix d'architecture de Flandre. En outre, des prix du public ont été attribués dans cinq catégories : habiter, s'occuper, se rencontrer, apprendre et travailler.

La jurée professionnelle a sélectionné 20 projets parmi plus de 300 candidatures. La jurée professionnelle est composée du Maître bâtisseur flamand Véronique Claessens, de l'architecte Mechthild Stuhlmacher et de l'architecte Sumayya Vally. La Goujons tour est aujourd'hui le plus grand immeuble d'appartements du périmètre bruxellois avec 378 logements. La commanditaire et utilisateur est Anderlechtse Haard. La rénovation a été confiée





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