La grève chez Bpost s’atténue, mais les perturbations persistent et la transformation du secteur postal s’accélère

La grève chez Bpost touche à sa fin, mais ses conséquences se font encore sentir, notamment à Bruxelles. Les discussions avec les syndicats se poursuivent, tandis que le déclin du courrier traditionnel s’accélère, poussant l’entreprise à se réinventer pour rester compétitive dans un marché en pleine mutation.

La grève chez Bpost , qui touche progressivement à sa fin, laisse encore des traces visibles, notamment dans la région bruxelloise. Sur les trois bureaux de distribution, deux fonctionnent désormais plus ou moins normalement, tandis qu’un troisième reste bloqué, selon Chris Peeters, le CEO de l’entreprise.

Cette situation continue de perturber les usagers, malgré une amélioration progressive. Bien que les blocages s’atténuent, tout n’est pas encore revenu à la normale. Le CEO souligne la présence de grévistes individuels qui, bien qu’ils ne bloquent pas leurs collègues, ralentissent encore le service. La patience des clients reste donc de mise, car le retour à une situation normale prendra encore du temps.

Selon Chris Peeters, il faudra entre dix jours et deux semaines pour rattraper le retard accumulé. En parallèle, les discussions avec les syndicats se poursuivent, même si aucun accord définitif n’a encore été signé. Les grandes lignes de l’accord sont désormais définies, mais de nombreux détails, jugés hyperimportants par les agents, restent à négocier. Derrière ce conflit social se cache un enjeu bien plus large : la transformation profonde du secteur postal.

Le déclin du courrier traditionnel, qui était déjà de 8 à 10 % par an, s’est accéléré à 10-15 % annuellement. Pour Chris Peeters, cette évolution est irréversible et liée à la digitalisation. À terme, le courrier traditionnel pourrait devenir marginal, à l’exception peut-être des recommandés ou des invitations de mariage.

Cependant, une entreprise de 25 000 personnes ne peut pas se construire sur une activité qui ne représentera qu’un dixième de son volume actuel. C’est dans ce contexte que s’inscrit la réforme des horaires des facteurs, au cœur de la grève. L’objectif est de s’adapter au marché des colis, en pleine croissance, en modifiant les horaires pour permettre des livraisons plus tardives, une mesure contestée mais jugée indispensable par la direction pour rester compétitive.

L’impact économique de la grève est déjà bien réel, avec une perte de grands volumes de colis et de clients qui se sont tournés vers la concurrence. La priorité est désormais de regagner la confiance des clients dans les prochaines semaines. Chris Peeters reconnaît que, comme patron, il est responsable de tout, mais rejette les critiques sur une prétendue absence durant la crise. Il nie également une rupture de confiance avec les partenaires sociaux, malgré des discussions tendues.

Un autre dossier sensible concerne l’avenir des bureaux de poste, avec une demande du gouvernement de réaliser 50 millions d’euros d’économies par an. La ministre de tutelle de Bpost, Vanessa Matz, a affirmé qu’aucun bureau de poste ne serait supprimé, mais que des solutions créatives seraient trouvées pour réaliser ces économies sans nuire aux usagers. Pour les clients impactés par les retards, les compensations liées à la distribution du courrier seront limitées, conformément à la législation.

Concernant les colis, la responsabilité incombe aux plateformes de vente en ligne, comme Amazon, Bol ou Zalando, qui sont les clients directs de Bpost. Enfin, Chris Peeters insiste sur l’urgence de transformer l’entreprise pour préserver l’emploi, soulignant que cette mutation est indispensable pour survivre dans un secteur en pleine mutation





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