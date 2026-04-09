La grève de Bpost : Colis bloqués, plaques d'immatriculation retardées et frustrations des usagers

La grève tournante chez Bpost continue de provoquer d'importantes perturbations, entravant la livraison de colis et de plaques d'immatriculation, et retardant la réception de factures. Les usagers témoignent de leurs difficultés et de l'impact de la situation sur leur quotidien. Bpost détaille les démarches à suivre et les solutions envisagées.

La grève tournante qui impacte Bpost se poursuit cette semaine, affectant particulièrement des régions telles que Liège, Bruxelles et le Hainaut. Ce mouvement de contestation syndicale a des répercussions significatives pour les citoyens, créant de nombreux désagréments.

Colis bloqués, plaques d'immatriculation indispensables pour certains professionnels qui ne parviennent pas à destination, et factures importantes qui accusent du retard, avec le risque d'intérêts de retard qui s'accumulent : les témoignages affluent via le dispositif 'Alertez-nous', illustrant les difficultés rencontrées. De nombreux usagers témoignent de situations problématiques et les conséquences de cette grève sur leur quotidien, soulevant l'inquiétude et l'exaspération.\Un témoignage révèle l'ampleur du problème concernant les plaques d'immatriculation. Un usager déplore le blocage de la livraison de la plaque de son épouse, l'obligeant à louer un véhicule pour ses déplacements professionnels, avec les dépenses supplémentaires que cela engendre. Un autre usager relate également son incapacité à se rendre à son travail, privé de sa plaque officielle et de son certificat d'immatriculation, tout en étant contraint de payer les assurances et les taxes pour un véhicule inutilisable. Un troisième usager, artisan indépendant, dépend de sa plaque d'immatriculation pour exercer son activité. L'attente prolongée de la plaque l'empêche de travailler, lui causant des pertes financières importantes. Malgré les appels et les vérifications en ligne, la situation reste bloquée, illustrant l'incertitude et la frustration des usagers face à cette situation.\Bpost, face à ces difficultés, rappelle que la distribution des plaques d'immatriculation et des recommandés reprendra dès la fin de la grève. Pour les pertes financières substantielles, la société suggère aux clients de contacter le service client, afin d'exposer leur situation et d'explorer les solutions possibles au cas par cas. Les conséquences de la grève s'étendent également aux remboursements suite à des erreurs de commandes et à la réception des factures. Une usagère souligne l'impact de l'attente d'un remboursement important, combinée à l'accumulation des factures qui devront être réglées simultanément. Les retards de livraison des factures engendrent également des inquiétudes concernant les amendes et les pénalités de retard. Bpost assure que les entreprises émettrices de factures sont également affectées par la grève et se montreront conciliantes face aux retards de paiement. En cas de non-réception d'un colis, l'entreprise conseille de se tourner vers l'expéditeur, détenteur du contrat avec Bpost, pour entamer une procédure de remboursement. L'expéditeur est alors responsable du remboursement, puis devra régler le litige avec Bpost





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