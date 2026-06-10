La guerre en Ukraine dure presque aussi longtemps que la Première Guerre mondiale

La guerre en Ukraine dure maintenant presque aussi longtemps que la Première Guerre mondiale, mais comment se fait-il que les conflits et les guerres continuent à traîner en longueur aujourd'hui ?

La guerre en Ukraine dure maintenant presque aussi longtemps que la Première Guerre mondiale. Cependant, si l'on compte à partir de l'invasion massive en février 2022, la durée de la guerre en Ukraine est encore plus longue que celle de la Première Guerre mondiale.

La Première Guerre mondiale a duré de juillet 1914 à novembre 1918. Mais comment se fait-il que les conflits et les guerres continuent à traîner en longueur aujourd'hui, alors que hier, malgré les millions de victimes, il était possible de mettre fin à la guerre après quelques années ? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? Jens est journaliste chez VRT NWS.

Il se spécialise dans la Défense et le Moyen-Orient. Avertissement : comparer les guerres est toujours risqué, surtout lorsqu'elles se déroulent dans d'autres époques. Prenez par exemple le nombre de victimes : en quatre ans, environ 9 millions de militaires et de millions de civils sont morts dans la Première Guerre mondiale (WO I).

Le conflit en Ukraine est d'une tout autre nature : jusqu'à présent, environ 100 000 personnes sont mortes et plus d'un million de blessés sont comptés des deux côtés. Le nombre de parties impliquées diffère également fondamentalement : dans le conflit en Ukraine, il n'y a que la Russie et l'Ukraine qui sont officiellement en guerre.

Pendant la Première Guerre mondiale, les Alliés (la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Belgique et la Russie) se sont opposés aux Puissances centrales (l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Bulgarie). Le président russe Poutine voulait à l'origine gagner la guerre en Ukraine en trois jours. L'objectif était d'installer un nouveau régime pro-russe à Kiev. Après ce fiasco, la Russie a changé d'objectif, mais temporairement, pour la conquête militaire de certaines provinces ukrainiennes de l'est, appelées Donbas.

Dans le passé, l'objectif de guerres était souvent de gagner du territoire ou de rétablir un équilibre de pouvoir. Les guerres sont aujourd'hui souvent menées avec l'objectif de changer de régime (Ukraine, Irak, Libye... ) ou de contrôler des idéologies. Et c'est difficile à atteindre sur le champ de bataille.

En l'absence d'un objectif clair et réalisable, il n'y a presque plus de victoires militaires classiques aujourd'hui. Depuis la fin du XXe siècle, les guerres se terminent rarement avec une victoire décisive sur le champ de bataille où une partie capitule. Au lieu de cela, il y a des batailles d'usure (comme en Ukraine) et/ou une guerre asymétrique (Iran). Puisque une victoire totale semble impossible, la situation reste souvent bloquée dans une impasse sanglante.

Dans cette mesure, la guerre est aujourd'hui principalement une lutte entre deux économies de guerre concurrentes. Dans la 19e et la première moitié du 20e siècle, les rois et les dirigeants de gouvernements signaient des traités de paix formels (comme le Congrès de Vienne). Aujourd'hui, les parties ne parviennent pas à aller au-delà de documents instables ou d'instabilité chronique.

Les pays dotés d'armes nucléaires (la Russie) rendent la capitulation totale également risquée, car c'est alors que la barrière pour utiliser des armes nucléaires devient très basse. Dans le 20e siècle, les guerres étaient souvent caractérisées par une asymétrie technique énorme : une puissance supérieure a envahi un adversaire plus faible. La surprise était l'arme ultime. Qui a développé un nouveau type d'arme (tanks, radar, armes nucléaires) pouvait tirer un avantage temporaire d'un gain.

Aujourd'hui, même en Ukraine, le champ de bataille est devenu transparent en raison de milliers de drones bon marché, de satellites de renseignement (comme Starlink), de guerres électroniques et de renseignements en temps réel. Chaque progression de véhicules ou d'infanterie est presque en temps réel observée. La surprise est quasi impossible. En raison de la démocratisation des armes précises, telles que les drones à longue portée, le pouvoir défensif est 'démocratique'.

Le bénéfice militaire de systèmes de guerre sophistiqués et coûteux, tels que les chars et les avions de combat, est partiellement érodé. C'est notamment l'Ukraine qui tire un bénéfice de ces systèmes bon marché et innovants, bien que la Russie s'adapte avec de nouvelles tactiques, telles que les drones à fibres optiques et des jambages électroniques intenses. En comparaison avec la précédente époque, le commerce et l'économie sont devenus beaucoup plus internationaux.

Cela signifie que des sanctions économiques et des blocus commerciaux sont utilisés plus fréquemment. Dans les guerres longues modernes, une guerre lucratif et illégale de l'armement, des drogues et des produits évitant les sanctions se développe rapidement via la Chine, l'Inde et d'autres pays. Les chefs de guerre, les groupes liés à l'État (comme la Garde révolutionnaire iranienne ou les milices privées russes) et les élites corrompues font un modèle de profit de la chaos.

Pour eux, la paix signifie principalement la perte de revenus et de pouvoir. La Russie a même construit une économie de guerre avec des soldes élevés pour les contractants, ce qui compense partiellement la pression démographique sur les jeunes recrues mais menace à long terme de devenir invivable. Les conflits purement entre deux pays ou des guerres civiles strictement internes sont devenus rares aujourd'hui. Les conflits internationalisen





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