La Hongrie Bascule : Péter Magyar Triomphe, Orbán Reconnaît la Défaite

Les élections législatives hongroises marquent un tournant majeur avec la victoire de Péter Magyar. Viktor Orbán, au pouvoir depuis 16 ans, reconnaît sa défaite. L'Europe célèbre ce résultat historique. L'élection, caractérisée par une forte participation, ouvre une nouvelle ère politique pour la Hongrie et l'Union européenne.

Selon Péter Magyar , le leader du parti Tisza , le Premier ministre sortant, Viktor Orbán , l'a personnellement contacté pour le féliciter de sa victoire. Magyar a annoncé sur Facebook que Orbán l'avait appelé pour exprimer ses félicitations, un geste qui souligne l'importance et la portée de ce scrutin. Orbán lui-même a confirmé avoir félicité son adversaire, qualifiant le résultat de 'clair et douloureux', une expression qui témoigne de la déception ressentie après 16 années passées au pouvoir.

Cette reconnaissance de la défaite par Orbán marque une transition significative dans la politique hongroise et soulève des questions sur l'avenir du pays et son orientation au sein de l'Union européenne.\Le scrutin de ce dimanche a mobilisé un nombre exceptionnel d'électeurs, avec une participation atteignant 77,8 % une demi-heure avant la fermeture des bureaux de vote. Ce taux de participation élevé, particulièrement notable pour des élections législatives en Hongrie, a conduit à des prolongations dans certains bureaux de vote afin de permettre à tous les citoyens de voter, démontrant ainsi un engagement civique fort et une soif de changement. Bien qu'aucun sondage de sortie des urnes n'ait été publié, une enquête menée par l'institut indépendant 21 Research Centre juste avant la fermeture des bureaux donnait une avance significative au parti Tisza. Ce sondage estimait que le parti de Péter Magyar recueillerait environ 55 % des voix, contre 38 % pour le Fidesz, le parti de Viktor Orbán. Le Mouvement Notre patrie, un parti d'extrême droite, était également attendu pour franchir le seuil d'entrée au Parlement avec environ 5 % des suffrages. Avant même l'annonce officielle des résultats, Péter Magyar avait exprimé sa prudence tout en affichant sa confiance, soulignant son désir de remporter 'une élection, pas seulement un sondage'. Pendant ce temps, l'atmosphère était plus réservée parmi les partisans de Viktor Orbán, avec le chef de cabinet du Premier ministre, Gergely Gulyás, appelant à la prudence et indiquant que les tendances réelles ne seraient connues que plusieurs heures après la fermeture des bureaux de vote. Gulyás a également mentionné la possibilité pour le camp au pouvoir d'atteindre la majorité parlementaire, fixée à 100 sièges sur 199, une allusion à la complexité des négociations et des alliances politiques qui pourraient suivre.\La victoire de Péter Magyar a suscité des réactions enthousiastes à travers l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé sa joie, déclarant que 'la Hongrie a choisi l'Europe' et que 'le cœur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie'. Elle a également souligné que ce vote marquait une étape importante pour le retour de la Hongrie sur le chemin européen. Le président français Emmanuel Macron a félicité le vainqueur, saluant 'une victoire de la participation démocratique' et 'l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe'. Le chancelier allemand Friedrich Merz a également adressé ses félicitations à Péter Magyar, l'encourageant à 'joindre ses forces pour une Europe unie'. Si les résultats se confirment, cette élection marquera la fin d’une longue domination de Viktor Orbán, au pouvoir depuis 2010. Orbán était devenu une figure controversée, mais influente au sein de l'Union européenne. La victoire de Péter Magyar ouvre ainsi une nouvelle phase politique en Hongrie, avec des implications potentielles pour l'ensemble de l'Europe. Ce changement pourrait entraîner des modifications significatives dans les relations de la Hongrie avec l'Union européenne, ainsi que dans la politique intérieure du pays, promettant une période de transition et de redéfinition politique





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hongrie Péter Magyar Viktor Orbán Élections Tisza Fidesz Union Européenne Participation Électorale Résultats Politique Hongroise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Nu of nooit': kan Péter Magyar een historische ommezwaai teweegbrengen in Hongarije?Zal Péter Magyar Viktor Orbán na 16 jaar van de troon stoten als premier? Het is de hamvraag bij de verkiezingen in Hongarije morgen. Hij ontpopte zich in korte tijd tot onbetwiste leider van de oppositie, maar was daarvoor zelf een Fidesz-insider.

Read more »

Hongrie : Une opposition déterminée défie Orban à l'approche des électionsÀ Budapest, une manifestation massive et un concert de sept heures ont exprimé le rejet du gouvernement Orban, appelant au 'démantèlement du régime'. L'élection à venir, cruciale, pourrait redéfinir le rôle de la Hongrie au sein de l'UE.

Read more »

Hongrie : Viktor Orban face au défi de l'élection et de son héritageÀ la veille des élections en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban fait face à son principal rival, Péter Magyar, sur fond de difficultés économiques, de scandales de corruption et de relations tendues avec l'Union européenne. Soutenu par des personnalités telles que Donald Trump et Vladimir Poutine, Orban voit sa popularité s'éroder après plus de 16 ans au pouvoir. Son opposition à Bruxelles et son rapprochement avec Moscou soulèvent des questions sur l'avenir de la Hongrie et de l'unité européenne.

Read more »

Hongrie : Le parti Tisza de Peter Magyar en tête des sondages, participation recordUn sondage réalisé avant la fermeture des bureaux de vote place le parti Tisza de Péter Magyar, principal opposant à Viktor Orbán, en tête avec 55% des voix. Le Fidesz de l'actuel Premier ministre est crédité de 38%. La participation a atteint un niveau record de 77,8%. De premiers résultats partiels sont attendus plus tard.

Read more »

Élections en Hongrie : Sondages avant l'heure, record de participation et attente des résultatsLes sondages publiés avant la fermeture des bureaux de vote en Hongrie indiquent une possible victoire du parti Tisza de Péter Magyar face au Fidesz de Viktor Orbán. La participation électorale a atteint des records. Les premiers résultats partiels sont attendus en soirée.

Read more »

Péter Magyar : L'espoir d'alternance face à Viktor Orban en HongrieDécouvrez le parcours fulgurant de Péter Magyar, l'avocat devenu le principal rival de Viktor Orban en Hongrie. De la dénonciation d'un scandale politique à la conquête des sondages, son ascension et ses positions sur les enjeux majeurs du pays.

Read more »