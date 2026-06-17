La kaas faite à partir de la bière trappiste Westvleteren est très populaire et les amateurs qui veulent la goûter doivent se hâter. La production va être augmentée, mais il faut encore attendre un peu.

La kaas faite à partir de la bière trappiste Westvleteren est très populaire : 'Tout vendu à la fin du week-end'. Les amateurs qui veulent goûter la kaas trappiste lancée par les abbayes de la Katsberg et Westvleteren la semaine dernière doivent se hâter.

'Tout vendu à la fin du week-end', dit Guy Depoorter, propriétaire de 'In De Vrede', la horeca de l'abbaye de Westvleteren. L'abbaye de la Katsberg, en Godewaarsvelde dans le nord de la France, célèbre son 200ème anniversaire cette année. La kaas est marinée pendant 48 heures dans la Westvleteren 8. C'est la première fois que ce bière trappiste est utilisée dans une kaas.

Les boules de kaas sont uniquement disponibles dans 'In De Vrede', la horeca de la Sint-Sixtusabdij à Westvleteren. La kaas coûte 25 euros par kilogramme. Et ceux qui veulent encore goûter doivent se hâter.

'La nouvelle kaas est très populaire, nous sommes choqués par le succès', raconte Guy Depoorter. 'La kaas est disponible depuis seulement la semaine dernière dans les rayons, mais nous devons déjà réapprovisionner. Nous attendons que même cette réapprovisionnement soit épuisé à la fin du week-end. C'est donc pour les plus rapides d'entre nous.

' L'abbaye de la Katsberg va augmenter la production. Mais il faut encore attendre un peu, car la kaas doit non seulement être marinée pendant 48 heures dans le bière, mais également mûrir pendant au moins un mois. La prochaine livraison est attendue au début de la période de vacances d'été. La kaas attire beaucoup de monde vers la horeca de l'abbaye.

'Nous remarquons que de nombreux cyclistes viennent nous rendre visite. Nous vivons donc une saison exceptionnelle', conclut Depoorter





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